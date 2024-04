Cayó alias el 'paisa', hombre señalado de intentar asesinar a una mujer en Cundinamarca

Las autoridades de Cundinamarca dieron con la captura de un hombre que presuntamente habría intentado asesinar a una mujer con un palo y un destornillador en el municipio de Villeta el pasado 6 de abril.

Según el servicio informativo de CityTV, la mujer explica que no entiende por qué el hombre le propinó varios golpes con los objetos contundentes en su cabeza. También asegura que tener conocimiento en artes marciales le ayudó a defenderse del ataque.

“Yo comencé a gritar y como el man vio que yo no me caí, me tiró al piso y cogió una roca grande a intentarme golpear más”, comenta la mujer en diálogo con CityTV. La víctima quedó con varias laceraciones y hematomas en su cabeza.

El sujeto fue identificado como alias el paisa y se dice que estaba bajo efectos del alcohol cuando cometió las agresiones en contra de la mujer, con quien no tenía vínculo alguno.

Tras el ataque, las autoridades del municipio instalaron un consejo de seguridad en donde se ofreció hasta 5 millones de pesos para quien diera información que permitiera dar con la captura del presunto agresor.

"Esta captura se realiza en labores de registro y allanamiento. Fue una captura por orden judicial y por el delito de tentativa de homicidio. ", comentó el coronel Amaury Aguilera, subcomandante del departamento de Policía de Cundinamarca.

Alias el paisa ya había estado en prisión hace algunos años por el delito de hurto calificado. La investigación también arrojó que el señalado agresor había consumido estupefacientes antes del violento ataque.

