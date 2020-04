'Unirse con la familia sirve para no caer en la demencia del encierro'

Mi nombre es Carlos Vicente Sánchez, más conocido como Cavisa.



Vivo en Pereira, escribo cuentos, los narro a la gente, soy docente universitario y chofer de un bus.

El encierro me ha volcado la vida, me arrebató el público para mis presentaciones y a los niños, sobre todo a los niños para los recorridos del bibliobús Trazasueños, un bus convertido en biblioteca en el que solía andar y que ahora debe permanecer estacionado en un parqueadero a sol y agua, descargándose su batería porque no he podido salir a encenderlo y llevarlo a los parques y barrios.



Ya no salgo, perdí la posibilidad de hacer sentir en presencia el afecto de un cuento.



En medio de esa angustia me sobreviene la necesidad de crear un espacio para contar, para mantener un público, para decir lo que siento, pero sobre todo de hacer de parte del juego a mis hijos.

Temo que esto de la cuarentena se alargue más de lo previsto y que el contacto emocional que tenía con la gente, cada vez que llegábamos a un barrio, se pierda.



Lo que persigo con los cuentos, desde que esta emergencia comenzó, es precisamente generar unos espacios de encuentro para que la familia, los niños, los padres puedan, además de escuchar un cuento, acercarse a algunos ‘tips’ acerca de cómo promover la lectura en los niños, cómo pasar un rato en la casa, menos turbulento.



Creo que una hora de lectura, de conversación, puede contribuir a que estas jornadas de cuarentena sean más pasables. Pienso en esas familias que viven con sus niños en espacios reducidos, en esos padres al borde de un ataque de nervios y en la posibilidad de contribuir para que al menos media hora de su vida sea más pasable.



Ya llevamos 15 programas hechos hasta ahora. El reto es contar un cuento cada noche, uno diferente, no repetirlo, 40 cuentos. El público que ingresa a mi fanpage comparte sus likes, me envía saludos desde España, Francia, Canadá, Chile, Argentina, Ibagué, Bogotá, etc.

Mis tres hijos son colaboradores, uno propone la música y toca la guitarra, otro graba y da consejos para ampliar el público, parece un influencer, otro presenta el programa y practica como youtuber, escogemos cuentos, acondicionamos el escenario, las luces, mi esposa Isabel participa, orienta, nos alienta, nos dio la idea y además calma al perro para que no ladre en pleno programa en vivo. Uno de mis hijos ya empieza a escribir cuentos, me los comparte, los dialogamos en familia.



Al finalizar el programa nos aplaudimos, nos agradecemos, nos abrazamos, como si fuera un triunfo, como si hubiéramos a travesado otro día sin caer en la demencia del encierro. Con el programa finaliza otro día más de pandemia y nos vemos vivos. Gracias a Dios.



CARLOS VICENTE SÁNCHEZ

Para EL TIEMPO​*Espere todos los días una entrega de #DiarioDeLaCuarentena, una serie en la que colombianos escriben cómo se vive el aislamiento obligatorio desde sus profesiones.