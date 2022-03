Comunidades de la vereda Senderito, zona rural del municipio de Suárez, Cauca, expulsaron de su territorio a varios uniformados del Ejército Nacional.



Los hechos habrían ocurrido el pasado jueves.

En unos de los videos que se han difundido, se ve como pobladores encapuchados tienen rodeados a los soldados y alzan a uno de ellos para obligarlo a subir a una bus escalera.



En otra de las filmaciones se observa a uno de los miembros de la Fuerza Pública, quien se presenta como teniente, explicando a la comunidad sus labores en la zona y dejándoles claro que están en ese lugar para lo protección de las personas.



“¡Fuera, fuera!”, es la respuesta de los campesinos.



“En las últimas horas, tropas del Batallón de Combate Terrestre N.° 12 fueron cercadas, según información preliminar de manera tumultuaria y violenta por alrededor de 300 personas, con objetos contundentes y armas blancas, exigiendo a través de improperios e intimidaciones el retiro de la tropa en la zona”, explicó la Tercera División, a través de un comunicado.



“Este Comando es enfático en señalar que el personal militar se encuentra cumpliendo con la misión constitucional, brindando seguridad a los habitantes de ese sector y contrarrestando los factores de inestabilidad”.



“En esta situación se aplican los protocolos de la Fuerza de manera escalonada, atendiendo a lo dispuesto en la Disposición N.º 000002 de 2019, donde la tropa no ha dado uso de armas letales”, agrega el texto.



“Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes; así como, de las autoridades locales, la Defensoría del Pueblo y el personero municipal”.



“El Ejército Nacional rechaza estas vías de hecho y reitera que las tropas continuarán desplegadas en la zona, siendo respetuosos con la población civil”, finaliza el comunicado.



De acuerdo con la información preliminar, los campesinos los expulsaron porque no están de acuerdo con el proceso de erradicación de cultivos ilícitos.



En varias ocasiones en ese departamento la comunidad ha obligado a integrantes del Ejército Nacional a salir de la zona.



Como ocurrió en febrero del año pasado en El Tambo, en el corregimiento de Playa Rica, cuando Integrantes de la Tercera División arribaban a esa zona para realizar operaciones, pero rápidamente la comunidad se reunió y los obligó a salir.

