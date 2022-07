En hechos aislados, dos personas resultaron heridas en el municipio de Caldono, norte del Cauca. Uno de los lesionados es un reconocido líder del territorio y el otro es un menor de nueve años.



Según denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el gobernador del Resguardo de La Laguna, Siberia, Manuel Laureano Hurtado Patiño, fue atacado el pasado domingo cuando se dirigía en una motocicleta hacía su vivienda con arma de fuego por varios hombres.



El atentado ocurrió a la altura del sector conocido como el Retén de las Arepas, en la vereda Yarumal.



Gracias a la reacción rápida para evadir el ataque, la víctima logró salir ilesa del atentado.



Posteriormente, la guardia indígena llegó hasta el lugar de los hechos para brindar seguridad al gobernador.



“Instamos al Gobierno para que brinde garantías a nuestros líderes y comunidades, no es posible que en este Gobierno no se hayan buscado mecanismos de protección efectivos que permitieran frenar este alto índice de asesinatos”, fue el llamado la consejera mayor del Cric, Carmen Gembuel.



Por otra parte y casi simultáneamente, en la vereda Vilachi de la misma localidad, hombres armados atentaron contra un comunero indígena, pero el que resultó impactado por una bala fue su hijo, de nueve años.



“El papá y el pequeño hijo iban en moto para la casa cuando desconocidos les bloquearon el paso y luego procedieron a dispararles en varias ocasiones”, indicaron testigos.



El niño recibió un disparo en una de sus piernas.



El menor fue atendido en el hospital local. El reporte médico señala que la herida no fue de gravedad y se encuentra fuera de peligro.



En ese territorio delinquen diferentes grupos armados, como son disidencias de las Farc, estructura ‘Dagoberto Ramos’; columna móvil ‘Jaime Martínez’, la Segunda Marquetalia y el Eln.

