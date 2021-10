Temor en Cauca por el futuro de obras educativas

Padres de familia, estudiantes y docentes han mostrado su preocupación por el futuro de algunas obras de construcción y adecuación de varias instituciones educativas del departamento de Cauca.

"Que ya nos cumplan todo lo que nos han dicho, prometido. Por favor, porque no sé qué pasó con la plata, se perdió. Que nos cumplan, que nos atiendan nuestro llamado”, aseguró el estudiante de la Institución Educativa Los Comuneros La Siberia, Juan Felipe Ipia.



Son siete instituciones educativas de los municipios de Caldono, Cajibío, Santander de Quilichao, Villa Rica y Popayán, en las que se evidencian retrasos y abandono, señala la denuncia.



“Desde unos cuatro o cinco años debían haberse hecho ciertas obras que se prometieron por jornada única, pero hasta el momento no hay nada”, puntualizó Luis Fernando Fernández, padre de familia del municipio de Caldono.



Náfer Montenegro Hurtado, administrativo docente del municipio de Cajibío, dice que el común denominador que se presenta es el retraso en el giro de recursos por parte de la fiducia Alianza, encargada de administrar estos recursos que se acercan a los 2 billones de pesos.



“Ya sería directamente entre el consorcio y el Fondo de financiamiento de la infraestructura educativa (FFIE), cómo estarán manejando toda la parte financiera”, agregó el docente.



Julio Cesar Pito, rector de las Institución Educativa Tomás Cipriano de Mosquera de Popayán, señala que el temor de la mayoría de la comunidad educativa es que los proyectos vuelvan a ser abandonados como ya ocurrió con el primer consorcio.



“Porque a la fecha el Fondo de financiamiento de infraestructura educativa del Ministerio de Educación parece que no ha hecho el pago de las actas entregadas a la fecha”, sostuvo Pito.



Rectores de los colegios Tomás Cipriano de Mosquera, La IE de La Rejoya y la IE José Eusebio Caro, afirman que sus instituciones no han recibido recursos, pese a haber iniciado trabajos ya hace tres meses y llevar avances del 25% en las adecuaciones.



Por su parte, la institución El Palmar, de Santander, de Quilichao, el Colegio Agroindistrial de Monterilla en Caldono y la IE Efraín Orozco de La Venta en Cajibío, tienen un 85% de ejecución de obras y, a menos de un mes de entregar el proyecto, sólo les han girado el 40% de dineros.



El colegio Los Comuneros de Siberia, Caldono, está en proceso administrativo por no inicio de obras el pasado mes de abril en medio del paro nacional.



A través de un comunicado, el FFIE habló sobre la ejecución de 15 obras por un valor aproximado de 52.084 millones de pesos, pero no hizo referencia al retraso en el desembolso de recursos, tampoco indicó del por qué se multa a los contratistas con sumas de dinero equivalentes al 10% del contrato si los retrasos los genera la falta de desembolso de dineros.

