Bajo una cada vez más candente presión a terrenos en el norte del Cauca, en la zona donde hay cultivos de caña, gremios y comunidad han elevado alarmas por el derecho al trabajo y la propiedad privada.



Hace menos de dos semanas, delegados del gobierno nacional en cabeza del ministro del Interior Alfonso Prada, llegaron hasta el municipio de Santander de Quilichao, para atender el problema de tierras que se presenta en esa zona.

Pese al llamado al diálogo por parte del presidente Gustavo Petro Urrego, los tropeles, entre comunidades nativas y diferentes sectores, se han multiplicado.



Una de las comunidades que se han visto involucradas en los choques es la afro, que han realizado bloqueos en diferentes vías para que los indígenas en el proceso al que denominan ‘liberación de la madre tierra’ no entren a las fincas y los dejen trabajar.



La más reciente confrontación ocurrió este lunes 22 de agosto en el sector Alto del Palo en Caloto.



Al parecer, los choques se dieron luego de que un grupo de indígenas llegaron a retirar un bloqueo instalado desde hace un mes por comunidades negras en la vía que conduce a Corinto.



En medio de los hechos, resultaron lesionadas dos personas, una con quemaduras y otro con cortes en los dedos.



Juan Carlos Agudelo, un líder comunitario afro, presidente de junta de acción comunal de una vereda en Corinto y vocero de los trabajadores de los ingenios, ha sido testigo de estas confrontaciones por más de ocho años.



Señala que los invasores han llegado en grupos de hasta 1000 personas a acabar con todo.



Se han perdido 3500 empleos a causa de esta situación. Concuerda con otros representantes de su comunidad su derecho al trabajo y a la vida. Además, es un territorio afro en el que llevan años trabajando en él y en el que viven.



Resalta que la única forma de detener esta situación es el diálogo.



¿Cómo está la situación?



La situación está bastante complicada, bastante tensa esto no es nuevo, ya lleva varios años, 8 años esta problemática de invasión de tierras. Hay que aclarar que esto no es solamente invasión de tierras a ingenios, un 80% de los afectados es la población, el pequeño y mediano agricultor, los que tienen sus tierras, algunas las cultivan y otros las tienen en arriendo a los ingenios, es una de las modalidades que utilizan los ingenios para los cultivos de caña de azúcar.



La economía acá en la norte del Cauca se mueve en torno al cultivo de la caña de azúcar porque no se da para cultivar otros productos por las condiciones que hay en cuanto al mercadeo de los mismos productos, no hay las condiciones para sembrar ya sea plátano o yuca porque cuando se va a sacar al mercado no compensa el esfuerzo, el trabajo que se realiza y muchas no se recupera ni lo que se invierte.



Los ingenios son los menos afectados porque ellos cuando vean que esto ya no tiene su salida, levantan sus ingenios y se van, pero el problema queda acá para los trabajadores para los pequeños agricultores.



¿Por qué se enfrentan comunidades indígenas con afro?



Lo que pasa es que se ha distorsionado un poco la información porque ellos no solo atacan las etnias, ellos atacan a las comunidades en general, hay trabajadores que no pertenecen a ninguna de las dos etnias pero están en las fincas trabajando, pero a ellos no les importa y agreden a los que estén ahí.



¿Por qué ahora se han vuelto frecuentes los enfrentamientos entre estas dos etnias?



Casualmente los que estamos aquí ahora, estamos en el bloqueo que va de Corinto a Miranda y aquí casualmente empezó todo en el 2014, aquí empezaron las invasiones y nosotros básicamente por el miedo nos dejábamos corretear, se metían en las fincas y hacían daños, sacaban la gente corriendo, pero ya ha avanzado mucho la problemática.

La hacienda La Emperatriz, en el norte del Cauca. Indígenas están allí desde 2025. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Tierras afectadas y empleos pérdidos

¿Cuánto es el total de tierras afectadas?



En estos momentos hay alrededor de 9 mil hectáreas afectadas por los indígenas.



¿Cuántos empleos se han perdido?



Se han perdido ya 3500 empleos a causa de las agresiones por parte de estas comunidades, y al ver que nuestros puestos de trabajo ya están en riesgo fue que actuamos. Desde febrero de este año empezamos con marchas para a exigir nuestro derecho al trabajo.



¿Con qué atacan y cómo actúan?



Ellos siempre atacan con explosivos artesanales, la famosa papas bombas y hasta con armas de fuego, porque hay que ver lo que ocurrió hace 15 días en la vereda El Chimán en Guachené y en el Tetillo en Padilla, en estos lugares hubo unos heridos de bala, de ese tamaño está la situación.



Este lunes 22 de agosto también hubo unos heridos por esas bombas molotov en el Alto del Palo en Caloto.



Ellos llegan a cualquier hora del día, por ejemplo, este lunes llegaron en pleno día y eso llegan 200, 300, hasta 1000 han llegado a realizar estas invasiones, llegan encapuchados, no llegan a dialogar sino a agredir.

¿Es cierto que comunidades afro también reclaman tierras?



Lo que pasa es que hay un tema acá en el norte del Cauca, hay delimitados unos territorios como tal, no la tierra como propiedad sino el territorio , territorio afro y territorio indígena , pero estas comunidades indígenas ya tienen su territorio, pero ellos argumentan que necesitan tierras que porque ya sus comunidades han crecido, pero esa reclamación debería hacerse al gobierno nacional, concertado, en el marco de la constitución política , pero en este caso ellos no lo hacen, lo hacen invadiendo, independiente si es territorio de ellos o no, la pugna de ellos es por el territorio.



El Estado debe garantizar el derecho a la propiedad privada.

'La única solución es el diálogo'

¿Es confirmado que se trata de indígenas?



En algunas ocasiones son ellos, pero el 'modus operandi' de otros encapuchados es el mismo y andan revueltos, Usted mira la página del Cric y ellos en sus comunicados dicen que sigue el proceso de recuperación de la madre tierra y el proceso de recuperación de la madre tierra son las mismas invasiones.



Ustedes bloquearon unas vías para impedir que siguieran las invasiones, ¿eso va a continuar?



Nosotros aquí en la vía que va de Corinto a Miranda estamos desde el 1 de agosto, pero hoy ya tomamos la decisión de levantar los bloqueos como un acto de buena voluntad para que el gobierno nacional no vaya a decir que nosotros somos uno de los impedimentos para que esa mesa se dé, porque a nosotros nos interesa.



Nosotros nunca agredimos, obviamente si nos defendemos cuando nos agreden, pero nunca estamos de acuerdo de que se arreglen las cosas por medio de la violencia. ¿Cuál cree que sea la solución para parar estos conflictos?

En Cauca, los indígenas llaman ‘recuperación’ o ‘liberación de la Madre Tierra’ a la invasión de fincas Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La solución inicialmente es que haya voluntades, nosotros como trabajadores tenemos voluntad, los empresarios, los propietarios de las tierras, menos las comunidades indígenas para decir que van dejar de agredir, que van a dejar de afectar los cultivos, La única solución para este conflicto es el dialogo porque si esto sigue así lo que va haber es más violencia y muerte.



Pese a que el gobierno hace poco fue al Cauca a tratar de resolver estas situaciones, los conflictos siguieron…



Nosotros estuvimos en esa mesa y ahí quedamos en hacer un trabajo con diferentes comunidades para bajar las tensiones, para poder instalar la mesa de diálogo y trazar la ruta para buscar solución a esta problemática, pero vuelvo y le repito lo que ha faltado son voluntades por parte de las comunidades indígenas.

