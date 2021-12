En medio de fuertes combates, se presentó una explosión en una vivienda, a raíz de un artefacto improvisado, y fueron cuatro los civiles heridos.

El corregimiento de Puerto Rico, en Argelia, municipio ubicado al sur de Cauca, fue el escenario de este nuevo hecho de violencia.

(Le recomendamos: Politóloga nasa dice estar en disputa con Coca-Cola por bebida con coca).

Según informó la emisora 'Caracol Radio', Daniel Imbachí, personero del municipio, dijo que el siniestro se presentó en medio de confrontaciones entre el Ejército Nacional y disidencia de las Farc, específicamente contra la estructura disidente Carlos Patiño.

La economía no da más FACEBOOK

TWITTER

También explicó que el elemento, que cayó y se activó en el inmueble dejó a cuatro afectados, entre los cuales se encuentra el secretario de Planeación de la Alcaldía Municipal.



“También afectó a los compañeros de la Alcaldía municipal, porque dos de los heridos son los padres del secretario de planeación de la localidad”, informó.

(Le puede interesar: Enfrentamientos entre campesinos e indígenas en el oriente del Cauca).

Paro armado en el municipio

El personero también se refirió al anuncio de la estructura Carlos Patiño, durante los primeros de diciembre, al declarar un paro armado indefinido en Argelia.



A través de mensajes y panfletos, el grupo armado señaló que a partir de las 6 de la tarde del pasado sábado ninguna persona podía movilizarse en la vía que conduce a Balboa.

“La mayoría ha acatado esa orden (de la disidencia). Ya llevamos ocho días con desabastecimiento, y un huevo que podíamos a encontrar a 400 o 450 pesos ya está en 900, si es que lo encuentra. La economía no da más”.

(En contexto: Zozobra en el sur del Cauca por anuncio de paro armado).

La gente quiere trabajar FACEBOOK

TWITTER

Imbachí finalizó la entrevista pidiendo a los grupos armados que el Derecho Internacional Humanitario (DIH), dejando a los civiles por fuera de las confrontaciones con las autoridades.



“No hacemos parte de un lado ni de otro, (...) que nos permitan subsistir, trabajar y la libre locomoción, porque no hacemos parte de la guerra y no estamos interesados en participar. La gente quiere trabajar”, concluyó.

Más noticias

- El dolor de las mujeres negras y su resistencia en el conflicto

- Combates contra el Eln dejan dos militares muertos en Florencia, Cauca

- Incursión de las AGC genera desplazamientos en Bajo Calima, Buenaventura

- Luz de la noche: un pódcast para entender el conflicto armado colombiano

- Violencia sexual: un patrón en el conflicto que actores aún no reconocen

Redacción EL TIEMPO