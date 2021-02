Disidencia de Farc libera a exconcejal secuestrado en Caloto, Cauca

En las últimas horas fue liberado el exconcejal y líder social Wilson García Díaz, quien fue privado de la libertad el pasado 31 de enero en zona rural del municipio de Caloto, Cauca.

La disidencia de las Farc 'Dagoberto Ramos' lo entregó este martes a representantes de la Cruz Roja Colombiana y a la Defensoría del Pueblo.



En un video el exconcejal asegura que recibió buen trato por parte del grupo armado. “El trato que me han dado los de la organización ha sido bien, en ningún me torturaron, la alimentación estuvo bien y no tengo nada que decir en ese aspecto. La columna 'Dagoberto Ramos' me ha dado un buen trato”, expresó el líder social.



El exconcejal agregó que seguirá trabajando por la comunidad. "Hoy nuevamente vuelvo al seno de mi hogar y contento y agradecido y seguiré en el trabajo en el campo y la agricultura”.



García Díaz fue secuestrado cuando se movilizaba con su hermano Juan Gabriel García por las montañas del Resguardo de Huellas.



La reacción de la Guardia Indígena y las comunidades de la zona logró que el hermano del exconcejal fuera dejado en libertad a las pocas horas.



Horas antes también fue liberado un comerciante, quien había sido secuestrado en Santander de Quilichao y que por su liberación sus captores exigían 400 millones de pesos.



El empresario de 62 años y natural de Antioquia fue privado de la libertad el pasado 6 de enero del presente año.



De los que aún se desconoce su paradero son los extranjeros Erik Galantini de 37 años y Stephen Grajales Ocampo de 44, quienes fueron secuestrados el pasado 30 de enero en zona rural del municipio de Páez, zona de Tierradentro.



Michel Romoleroux

Para El Tiempo

Popayán