Así fue la segunda masacre que sacudió al país

Las autoridades aún estaban recogiendo evidencia del quíntuple homicidio de indígenas del martes pasado, en Tacueyó, Cauca, cuando el país fue sorprendido con una nueva masacre, a menos de 14 kilómetros y en menos de 48 horas.

Cuatro personas fueron encontradas muertas a la orilla de una carretera en los alrededores de Corinto. Todas fueron degolladas.



La comunidad reportó que, minutos antes de que se hallaran los cuerpos, en el casco urbano se alcanzaron a escuchar varias ráfagas de disparos que generaron pánico entre pobladores. Los muertos fueron identificados como Carlos López, Diego Cerquera, Roosevelt Saavedra y Diego Rodríguez.



Según sus allegados, se encontraban en la región realizando trabajos topográficos con drones para la Fundación Desarrollo de las Ingenierías y las Ciencias de la Salud para la Proyección Social (Fundipros).

Luego de asesinarlos, sus victimarios se llevaron sus equipos de trabajo, incluidos dos drones y una camioneta Nissan Frontier en la que se movilizaban por la región, inundada de cultivos de coca y de marihuana, productos que se mueven al exterior por el Pacífico.



Horas más tarde, y a tan solo 20 minutos de distancia de Corinto, en el corregimiento vecino de Huasanó –jurisdicción de Caloto–, la población halló en una alcantarilla y envuelto en plástico un quinto cadáver.



Según el relato de la población, este no solo estaba degollado, sino que también tenía varios impactos de bala. No obstante, las autoridades aún no han confirmado si estos dos casos están relacionados.



Estos asesinatos se perpetraron un día después de que el presidente Iván Duque viajó a Santander de Quilichao –muy cerca de donde se registraron– a liderar personalmente un consejo de seguridad.



Durante la reunión, con la cúpula y un par de sus ministros clave, el mandatario manifestó que a la región se enviarán en un plazo no mayor a 40 días 2.500 uniformados con el objetivo de frenar las masacres y controlar las rutas de narcotráfico.



El ministro de Defensa, Guillermo Botero, rechazó de inmediato la nueva masacre y afirmó que la disputa por el narcotráfico es la razón. “A los narcotraficantes los mueve una codicia tal que ninguna vida les merece respeto, pero nunca han podido ni podrán doblegar a los colombianos”, enfatizó Botero.



Por ahora, la evidencia indica que los responsables de la segunda matanza también serían disidencias de las Farc, las mismas que están detrás del asesinato de los cinco indígenas en el pueblo vecino de Tacueyó.

