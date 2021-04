Terror en Argelia, Cauca: combates dejan 250 desplazados

El Plateado y otras áreas de la zona rural del municipio Argelia no superan los más de 6.000 habitantes.

Esta es la zona, ubicada en el sur del Cauca, que se ha venido poblando de cultivos ilícitos, en los últimos 30 años.



Es una tierra a donde llegan personas provenientes de diferentes departamentos del país: Putumayo, Caquetá, Nariño, Huila, Valle del Cauca, Antioquia y otros. Todos buscando alternativas y, en algunos casos, para sembrar coca.



Es así que esta zona paulatinamente se ha venido convirtiendo en un área significativa dentro de uno de los enclaves de la droga, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga (Unodc), información que conocen autoridades del departamento caucano.

El enfrentamiento que este sábado se produjo en el corregimiento El Plateado, en Argelia -Cauca, dejo:

Un soldado muerto y siete heridos,

14 disidentes de las Farc muertos,

3 civiles heridos y más de 250 desplazados.

De hecho, El Plateado se ha venido constituyendo en el corazón de la coca, inclusive, ya por encima de Tumaco, en Nariño, según la Unodc.



El tercer enclave está dentro de los cinco identificados con casi 10.000 cultivos ilícitos, donde el pasado fin de semana se intensificaron combates entre el Ejército y grupos armados ilegales, entre ellos, la columna ‘Carlos Patiño’.



En el área también están la columna 'Dagoberto Ramos', el Eln y paramilitares, como los ‘Pocillos’, todos en una cruenta disputa territorial por el control del narcotráfico y de armas.



En estos hechos, ocurridos el fin de semana, murió el cabo tercero del Ejército Diego Ricardo Gómez Chávez. Además, se conoció que algunos campesinos habrían sido víctimas de un campo de minas antipersona, al tiempo que se generó el desplazamiento de más de 250 habitantes de este territorio, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.



El comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, explicó que los combates se presentaron este sábado, 17 de abril, en el sector La Ceiba, aproximadamente a un kilómetro del casco urbano de Argelia.



A su vez, la cifra de soldados heridos en estos combates subió a 10.



El oficial también informó que 14 presuntos disidentes de las Farc habrían muerto.



Sin embargo, las disidencias señalaron en un comunicado que la cifra de bajas de sus filas sería de tres.



Además de El Plateado, los también corregimientos El Mango y Sinaí, con el municipio El Tambo forman ese tercer enclave del Pacífico.



Argelia ha sido azotado por masacres y asesinatos selectivos (a finales de noviembre mataron a cinco personas y en febrero a otras tres, todos hombres, en la zona La Balastrera).



En marzo de este año hubo más de 2.000 desplazados de la zona de El Plateado y El Mango.



El alcalde de Argelia, Jhonnatan Patiño Cerón, hace un llamado urgente al Gobierno Nacional, porque considera que lo está ocurriendo en esta población no es un problema del ámbito netamente local, sino que atañe a todo un país por los impactos del narcotráfico.



El mandatario no desea que ni en su propia región se siga estigmatizando a su localidad por causa de los cultivos ilícitos de coca.



"Nos estamos haciendo los de la vista gorda con todos los municipios y con las problemáticas que tenemos y entonces buscamos una cabeza de turco, como dicen en las películas, buscamos a un culpable, buscamos a un responsable, porque nosotros no queremos como sociedad asumir el chicharrón social en el que estamos", dijo el alcalde Patiño ante diputados del Cauca.



CALI Y POPAYÁN

