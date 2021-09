Ordenan casa por cárcel a un exalcalde de Cauca

Por la presunta apropiación de 250 millones de pesos del Estado, un juez de control de garantías ordenó detención domiciliaria en contra del exalcalde de San Sebastián, en el sur de Cauca, y actual director territorial Zona Macizo Colombiano de la Corporación Regional del Cauca (CRC), Juan Alberto Cerón Ordóñez.

“Los hechos ocurrieron en el periodo electoral 2016 a 2019 cuando, al parecer, el entonces mandatario presuntamente desvió recursos a la cuenta de un tercero que no tenía vinculación ni contractual ni laboral con la administración municipal”, indicó el director de Fiscalías en Cauca, Gustavo Montaña.



(Le puede interesar: Con 2.900 policías más blindarán a Cali contra robos, drogas y homicidios)



El dinero correspondería a recursos del Sistema General de Participaciones.



El exmandatario fue detenido con orden judicial en el barrio Campo Bello de Popayán, en una diligencia realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Gaula Militar.



(Además: Envían a la cárcel a 2 hombres y una mujer por presunto secuestro de menor)



“Ante el juez se le imputaron por el delito de peculado por apropiación y cohecho. Esta persona no aceptó los cargos”, añadió el director seccional.



(Lea también: Tensión y dudas sobre compromisos en Puerto Resistencia de Cali)



El exmandatario señaló que demostrará su inocencia y no acepta los cargos que la Fiscalía le imputa.



POPAYÁN