En Cauca, muchos cultivos de uso ilícito se han sustituido con aguacate.

Y es que el cultivo de aguacate en ese departamento ha tomado gran importancia a nivel regional.



Campesinos, indígenas, excombatientes y población en general, han aprovechado las ventajas que les permite un territorio tan productivo como el caucano.



Por ejemplo, los habitantes del Cabildo de Pueblo Nuevo, Caldono han visto en el aguacate Hass, una manera de construir territorio, de dar progreso a su región, de generar empleos y sanar las heridas que dejó la guerra antes del proceso de paz.



En Silvia, comunidades indígenas y excombatientes le apuestan a la transformación social y económica del país, por medio de este cultivo al que muchos llaman ‘Oro Verde’.



“Sabemos que Colombia, en estos momentos, se está convirtiendo en el tercer productor a nivel de Latinoamérica. Es muy gratificante poder estar en esto y poderlo producir”, dijo un excombatiente de la vereda Valle Nuevo.



Más de 240 reincorporados pertenecientes a la Cooperativa Multiactiva Ecomún Esperanza del Pueblo (COOMEP), en conjunto con población indígena, trabajan a través de este cultivo por el desarrollo social.



Para ellos, tener aguacate Hass y llegar al mercado nacional e internacional es una de sus metas a lograr.



Sabiendo de la importancia de este cultivo, hasta ese departamento llegaron representantes de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), quienes con el proyecto 'Desarrollo y validación de tecnologías para incrementar la productividad del cultivo de aguacate Hass en el Cauca', buscan fortalecer y aumentar la productividad actual en diferentes municipios.



El investigador y Ph.D. del Centro de Investigación Palmira, Alexander Rebolledo, explica que el proyecto, financiado por el Sistema General de Regalías, se viene ejecutando desde el 2019.



Beneficia a 620 productores, extensionistas agropecuarios, estudiantes y entidades del sector en 11 municipios productores.



La iniciativa pretende acompañar el emprendimiento con el desarrollo tecnológico en cinco frentes de trabajo.



“Este proyecto entregará un sistema experto de zonas con potencial para el desarrollo, una herramienta web para orientar planes de manejo de la fertilización y el riego, y un aplicativo móvil para el manejo de plagas y de control oficial.



También, "un plan de diagnóstico y manejo de enfermedades del fruto que afectan la calidad de exportación, y tecnologías para los índices de cosecha y el aprovechamiento de co-productos y segundas”, según el líder del proyecto del Centro de Investigación Palmira de Agrosavia.



Para este objetivo se cuenta con una inversión de 6.800 millones de pesos que, a través de diferentes estrategias, busca aumentar la productividad actual del cultivo en el Cauca que es de 6 toneladas por hectárea por año (tonelada por hectárea).



“El Cauca presenta reportes por debajo de la producción nacional de aguacate Hass, que oscila entre las 9 y 10 tonelada por hectárea. Por eso, queremos que los productores implementen y se apropien de tecnologías y prácticas que les compartimos a través de este proyecto en campo, para que sean más competitivos y cuenten con frutos de exportación”, explicó Diego Aristizábal, ​director del Centro de Investigación Agrosavia.



Resaltó el conocimiento de herramientas tecnológicas para que el productor sepa cuál es el momento ideal para la cosecha.



Los municipios beneficiados son Cajibío, Morales, Caldono, Sotará, Timbío, El Tambo, Popayán, Caloto, Corinto, Toribio y Piendamó.



En este último, en la vereda Quebrada Grande, desde 2015, está ubicado el Centro de Acopio y poscosecha de Aguacate Hass del Cauca, un espacio con un área de 1.000 metros cuadrados, entre área administrativa y de producción, donde se pueden despachar hasta dos contenedores diarios de aguacate Hass hacia el exterior.



Según información aportada por la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Cauca, hasta el 2020 existían alrededor de 1.048 hectáreas establecidas, de las cuales, 458 se encuentran registradas en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como predios exportadores, y de esta área, 334 ha se encuentran activas en la producción de aguacate.



No es una tarea sencilla



Pese a que el cultivo de aguacate hass tiene muy buenas expectativas entre la comunidad, el 56 % de esa fruta que se produce en la zona de influencia del centro de acopio en el Cauca. No se puede exportar y queda solo para consumo nacional.



Los bajos precios a los que se vende la fruta no certificada en el mercado nacional durante épocas de cosecha, no le permiten a productor no certificado a acceder a la asistencia técnica para alcanzar o mantener las certificaciones como productores de fruta de exportación.



Esto se resume en que, para los productores la fertilización de sus cultivos no es una prioridad, lo que con lleva a un deterioro de la planta, desmejorando la calidad de los frutos, ya que para muchos de ellos el aguacate no es un cultivo rentable.



Lo anterior representa la necesidad urgente de hacer campañas y/o proyectos con miras a hacer un acompañamiento al productor en la certificación de sus predios para Registro de predios exportador'.



Los perjuicios para el departamento van desde la pérdida de dinero y de recursos humanos y técnicos. Lo que es más complejo: cuantificar la desmotivación que esto genera en el productor, que se traduce en pérdida de interés hacia este tipo de cultivos que pueden contribuir, de manera importante, a impulsar la economía local, departamental y nacional.



Ha sido tan notable la necesidad de aportar al sector aguacatero que, desde el año 2014 la Gobernación del Cauca ha implementado proyectos de carácter regional para potenciar la producción en el departamento.



Es así como se formuló y ejecutó el proyecto 'Fortalecimiento de la agrocadena del aguacate Hass, mediante el establecimiento, sostenimiento de cultivos y el acompañamiento en la construcción del centro regional de acopio en el departamento del Cauca'.



Esta fue una propuesta que benefició a ocho municipios del departamento, a través de: establecimiento de 100 nuevas áreas, lo que corresponde a la siembra de 20.400 plántulas, de aguacate Hass y sostener 100 sistemas productivos de aguacate Hass en esos municipios de intervención.



Estos dos objetivos incluyeron asistencia técnica, acompañamiento socio-empresarial, capacitaciones, entrega de material vegetal, insumos y equipos para las labores culturales del cultivo y para el alistamiento de predios en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).



Se realizaron 3.800 visitas de asistencia técnica, de ellas 1.900 a productores para acompañar las prácticas de establecimiento y 1.900 visitas a productores para mejorar el manejo agronómico de sus cultivos.



Además se realizaron 21 jornadas de capacitación en el componente de establecimiento y 23 jornadas en el de sostenimiento con una participación promedio entre el 85 y 93%. Además, se llevaron a cabo 27 jornadas de capacitación como parte del componente socio-empresarial.



Se logró sensibilizar el 85 % de los productores en implementación de BPA y la importancia de certificar sus cultivos como predio exportador y así lograr una mejor venta de fruta.



a su vez, se logró la certificación de 34 beneficiarios en predio exportador y 19 beneficiarios en BPA.



También se logró la intervención de 15 organizaciones productoras de aguacate Hass localizadas en el área de influencia del proyecto, mediante la metodología Índices de Competencias Organizacionales (ICO), En cada una se logró una mejora de este índice en un 50 %.



La Federación Hortifrutícola del Cauca (FHORTICAUCA), organización de segundo nivel que acoge a ocho organizaciones de productores de aguacate Hass del departamento del Cauca, fue creada con el fin de aunar esfuerzos para iniciar procesos de comercialización conjunta a través del Centro de Poscosecha y visibilizar la marca “BIOHASS” en los mercados internacionales.



En febrero de este año, El gobierno departamental realizó entregas de insumos, fertilizantes biológicos, kits de seguridad alimentaria y herramientas agrícolas como parte de la ejecución de este proyecto.



“Avanzamos en la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva de aguacate Hass en el Cauca, sumado a las acciones que desde este gobierno se desarrollan para el fortalecimiento del centro de acopio de aguacate Hass en el municipio de Piendamó. Estas inversiones nos permiten fortalecer el sector agrícola del Cauca, la economía de los caucanos y la calidad de vida de miles de nuestras familias productoras”, indicó en esa actividad, Yesid Paz Castro, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Cauca.



En 2021 en Colombia se produjo 155.310 toneladas de aguacate Hass, en un área sembrada de 26.427 hectáreas.



En el país hay 4.000 productores de aguacate Hass. La cadena genera más de 16.200 empleos directos en las zonas productoras y más de 48 mil indirectos.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN