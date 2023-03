Un grupo del Ejército Nacional fue sorprendido en la mañana de este miércoles mientras patrullaban una zona del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, en Norte de Santander. El atentado dejó un saldo de nueve militares muertos y otros nueve heridos.



De los fallecidos, siete eran soldados que se encontraban prestando el servicio militar y los otros dos eran suboficiales. Los cuerpos y los demás lesionados fueron trasladados a centros médicos de Cúcuta, donde tres militares permanecen en estado crítico bajo pronóstico reservado.



El Ministerio de Defensa señaló que el Eln estaría detrás de los hechos. Sin embargo, aún no confirman su autoría y el grupo criminal no se ha adjudicado el ataque.



“Rechazamos el ataque violento perpetrado presuntamente por el Eln en Norte de Santander a nuestro país. Lamentamos la muerte de los soldados asesinados. Los grupos ilegales deben entender que la Paz Total es la vía para garantizar los derechos y la vida de los ciudadanos”, indicó el ministerio.



De igual forma, el ministro de esta cartera, Iván Velásquez, aseguró que el presidente Gustavo Petro ya se comunicó con la delegación que se encuentra dialogando con el Eln en México.



“El presidente acaba de llamar a la delegación de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Ha llamado a conversaciones para examinar esto, que es un hecho muy grave y que lamentamos”, comentó.



A pesar de ello, expertos aseguran que hasta que la guerrilla no se adjudique las acciones, no es posible conocer su motivación o entablar una conversación con ellos sobre el tema.

¿Disidencias de las Farc o Eln serían los culpables?

Wilfredo Cañizares, que lleva más de 23 años investigando las dinámicas del conflicto en Norte de Santander, asegura que hasta que el Eln no se responsabilice por los hechos no es posible confirmar su autoría.



En Guamalito, el corregimiento donde sucedió el atentado, también opera el frente 41 de las disidencias de las Farc, que desde hace dos años ha entrado con disimulo a la región del Catatumbo.



Precisamente hace una semana, integrantes de este grupo armado realizaron una acción de presencia armada en las calles de la vereda. Estuvieron entregando panfletos, hablando con la población y mostrándose en las vías principales.



“Hubo un operativo armado allí mismo, en esa zona y esa vereda por las disidencias. Una hipótesis es que lo que hicieron hace 8 días haya sido una acción propagandística armada para atraer al Ejército. Todo apunta a que fue el Eln, por todos los antecedentes, pero no podemos descartar al frente 41”, puntualizó Cañizares.



Es importante aclarar que el corregimiento de Guamalito está ubicado en cercanías al municipio de El Carmen. Por lo tanto, es una zona con alto flujo de comercio y con muchas viviendas, donde el Ejército Nacional siempre ha hecho presencia.

Cañizares reveló detalles del atentado en el que murieron nueve soldados. Según lo que han dicho vecinos del sector, los militares ya habían estado en ocasiones anteriores en la zona en la que fueron atacados.



“Ellos saben que, en una zona bajo control de la guerrilla, los ojos están puestos sobre ellos, sobre todo los del Eln, que pueden convertirse en una guerrilla invisible. La comunidad nos cuenta que los militares se habían quedado varias noches en la misma finca. Eso indica, al parecer, que facilitó la acción violenta contra los soldados”, relató.



El frente 41 de las disidencias de las Farc ha estado buscando legitimidad en la zona. Además, quieren que el gobierno les conceda tratamiento político y ser reconocidos como una fuerza guerrillera y no solo como una criminal.



Por su parte, el Eln envió una delegación a hablar con el gobierno en la mesa de diálogo dispuesta en México. Según el observatorio de derechos humanos de la Fundación Progresar, en lo que va del año, la guerrilla ha estado detrás de 14 hechos violentos en Norte de Santander. En todo 2022 se registraron 71 y en 2021 fueron 68.

La presencia del Eln en el Catatumbo

El ataque se registró en el corregimiento de Guamalito, en el Municipio de El Carmen, uno de los resguardos históricos del Eln. Según Cañizares, el grupo guerrillero llegó a esta población a mediados de la década de los setenta.



El Carmen ha sido un punto estratégico para el Eln por su ubicación geográfica. La parte alta comunica con la Serranía del Perijá y de paso, con el centro de Cesar. Durante años, el comando central de la guerrilla estuvo ubicado en este municipio.



Además, a través de la historia, el grupo consolidó una estructura política y criminal poderosa representada por el frente Camilo Torres, señalado de ser el responsable de los ataques a militares de este 29 de marzo.



En total, en Norte de Santander hay presencia de 12 estructuras de la guerrilla del Eln. La segunda más importante es el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, que también se moviliza por el Catatumbo. Todas responden al frente de guerra nororiental que incluye a Arauca y Santander.



“En el Catatumbo han logrado consolidar una fuerza muy importante. Es la fuerza, junto a Arauca, más poderosa que tiene el Eln en términos de hombres, de armas, de apoyo social y político, de enraizamiento en el territorio y de consolidación del control militar. Es muy representativo para ellos”, explicó Wilfredo Cañizares.



Según datos de la Fundación Progresar, el Eln tiene presencia en 30 de los 40 municipios de Norte de Santander. Sin embargo, el mayor control lo ejerce en los 11 del Catatumbo.



“En los últimos cuatro años el Eln casi que duplicó su presencia. Hubo una situación con la fuerza pública, que se dedicó a hacer solo presencia. Eso permitió que el Eln se desplegará en toda su dimensión. Además, contaron con el dinero producto de la coca en el Catatumbo”.



A pesar del amplío control de la guerrilla en el Catatumbo y en El Carmen, desde hace dos años el frente 41 de las Disidencias de las Farc ha estado llegando desde el centro del Cesar, especialmente al corregimiento de Guamalito. Vecinos del sector han denunciado que cada vez es más visible la presencia de este segundo grupo criminal en la zona.

SILVIA CONTRERAS ROBLEDO

Redactora de Nación

EL TIEMPO