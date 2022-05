Aunque era la primera vez que Heli Santiago Castaño Vasco participaba en un Campeonato Nacional de Catadores su destreza lo llevó a ubicarse en el primer lugar y ahora irá en representación de Colombia en el Campeonato Mundial de Catadores que se realizará durante el World of Coffee en Milán a finales del próximo mes.

En total participaron 56 catadores de todo el país en el concurso que se realizó hace unas semanas y que dejó su sede habitual para llevarse a cabo en Bucaramanga.



Aunque Castaño es de Dosquebradas, Risaralda, en esta ocasión participó en este campeonato en representación del Comité de Cafeteros que agrupa a los departamentos de César, La Guajira y Bolívar, pues desde hace varios meses vive en esta región del país.



‘’Era mi primer nacional y salió. Todas las personas que van allá son muy buenas, a un nacional no se presenta alguien que no haya tenido una buena relación con los temas de catación. Había gente muy buena, estaba el ganador de la edición anterior y estuvo muy reñido’’, dijo el catador.



Durante el campeonato, el catador debe identificar cuál es la taza de café diferente.



Cada concursante tiene 8 grupos de tazas, a su vez cada uno de estos tiene 3 tazas de café (2 tazas con café de una finca y una taza con el café de otra finca) y el catador debe diferenciarlos. El ganador es el catador que obtenga la mayor cantidad de aciertos en el menor tiempo posible.



‘’A través de la gustación se define cuál es la taza diferente. Se maneja un suspenso muy grande al momento de revelar si el catador acertó o no’’, dijo el joven de 32 años.



Con este triunfo logró un cupo en el Campeonato Mundial de Catadores que será del 23 al 25 de junio en Milán, Italia. El evento mundial tendrá otras categorías como barismo, arte latte, cafés exóticos, entre otras, pero Castaño concursará solamente en la categoría de catación.



Para el joven catador, con estos concursos se incentiva tanto el consumo como el conocimiento sobre el café colombiano.



‘’Colombia siempre ha sido un país productor, y nos habíamos quedado relegados y no habíamos explorado qué pasaba después de la producción, de hecho, hoy en día solo consumimos el 10% de nuestra producción, el resto se exporta. Nos jactamos de tener el mejor café del mundo, pero la mayoría de gente toma pasillas y mezclas de cafés más baratos producidos en países vecinos’’, dijo.



Pero su historia con el café se remonta a toda su vida. Hace parte de la tercera generación de una familia de caficultores de la vereda Santa Ana de Dosquebradas.



Aunque siempre le gustó la caficultura y los temas sobre la agremiación cafetera a la pertenece su mamá, se desligó del negocio cuando inició sus estudios en Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).



‘’Me invitaron a una reunión a la agremiación a la que pertenece mi mamá y empecé a conocer que el café no era solo la plantica que yo había visto toda la vida, ahí conocí los temas de calidad del café y empecé mi formación sobre el café’’.



Estudió en la Escuela Nacional del Café del Sena y a la vez apoyaba la asociación de cafeteros de Dosquebradas. Al final su hobbie se convirtió en su profesión.

En 2017 asumió la dirección de esta agremiación de caficultores donde logró impulsar varios proyectos, algunos de cooperación internacional y otros con entidades públicas como la Alcaldía de Dosquebradas, la Gobernación de Risaralda y la Federación Nacional de Cafeteros.



Uno de los más importantes fue la implementación del laboratorio de café, donde se dan clases de catación, barismo, entre otros a los jóvenes, hijos de caficultores e incluso a los mismos cultivadores. También se pusieron en marcha proyectos de equidad de género y realizó el primer congreso juvenil cafetero.



‘’Una de las grandes preocupaciones del sector cafetero es que los jóvenes no se están quedando en las fincas, pero nos dimos cuenta que no es que no quieran el campo, sino que quieren ser profesionales y ser reconocidos en la sociedad y con la catación y el barismo hay un cambio, después de que toman un curso de estos empiezan a ver con otros ojos el negocio del café’’, expresó.



Pese a que Castaño ya no dirige esa asociación, aún recibe llamadas de jóvenes cafeteros a los que formó y le cuentan sobre sus logros. ‘’Algunos están participando en fondo emprender, otros montaron una tienda de café en su finca, otros tienen un emprendimiento o están participando en concursos, es bonito ver los frutos de lo que se ha sembrado con ellos’’.



A finales del año pasado ganó una convocatoria para liderar un proyecto con el Comité de Cafeteros que agrupa a los departamentos de César, La Guajira y Bolívar. En unas semanas comenzarán a formar a los hijos y nietos de productores del Cesar.



También participó en la catación del café que producen las 1.600 fincas ubicadas en esa zona del país y con base en eso entregará recomendaciones para que los cultivadores puedan mejorar el café.



‘’Cada vez estamos posicionando el café del César en ferias y eventos. El director del Comité ha puesto mucho empeño en lo que hemos propuesto como estrategias de divulgación. Vinimos fue a revolucionar el tema del café y a darle reconocimiento al caribe, algo que quizá el Eje Cafetero ya lo tiene, pero ahora se escuchará más sobre el César en temas de café’’, señaló el catador.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA