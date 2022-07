Un brote de tuberculosis mantiene aislado a dos reclusos de la Cárcel Juridicial de Valledupar.



(Además : El giro que dio la historia del pueblo costeño que se quiere independizar)



Autoridades sanitarias destacaron que la cadena de transmisión está controlada. Los enfermos reciben el tratamiento requerido y se avanza en las tomas muestras para establecer nuevos casos.

“La enfermedad no necesariamente requiere aislamiento. Por las condiciones vulnerables de esta población, se mantienen aislados los afectados de manera preventiva para tener un mejor control de la enfermedad”, recalcó Jhon Peralta, coordinador de tuberculosis de la secretaría de salud de Valledupar.



(También : En La Mojana sucreña el regreso a clases será en canoas)



Según el reporte de la secretaría de salud, en esta sección del Caribe colombiano se registran al año un promedio de 190 a 200 casos de tuberculosis. La población masculina es la más afectada.



En lo que va del 2022 se han detectado 139 casos, ocho de ellos en las cárceles de la capital del Cesar: tres en la Alta y Mediana Seguridad ‘La Tramacúa’, cinco en la Judicial y uno en la Permanente Central de Policía.



“La mayoría de los reclusos que presentaron la enfermedad ya terminaron el tratamiento. Otros están en este proceso de curación, ya que el procedimiento es de seis meses y no se puede interrumpir”, detalló el funcionario.



(No deje de leer : Masacre: ¿Qué pasa en el norte del Cauca que no cesa la violencia?)



La asistencia técnica, control y seguimiento de la enfermedad se realiza periódicamente en todo el municipio de Valledupar.



“Hace una semana hicimos una jornada de salud integral y tomas de muestra de pacientes, revisamos exámenes, controles adecuados para ver si se requiere ajustar la medicación”, puntualizó Peralta.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar