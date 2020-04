Lanzan alerta por incremento en casos de dengue en Caldas

Las autoridades de la salud en Caldas manifestaron su preocupación ante el incremento de casos de dengue en comparación con el año 2019.

En lo que va corrido del año, se han registrado 93 casos de esta enfermedad en el departamento, mientras que durante el mismo periodo del año pasado solo se habían registrado 35 casos.



Tras el aumento, las autoridades prendieron las alarmas y pidieron a las comunidades no descuidar la limpieza de sus viviendas y protegerse del mosquito transmisor.



“El dengue es una enfermedad que tenemos muy prevalente en nuestra región, sobre todo en municipios como La Dorada, Viterbo y otras zonas calientes de Caldas, y hay personas que se pueden enfermar y morir de esto también, no solo de covid- 19.



Aprovechemos que estamos en casa y limpiemos donde están represadas las aguas para evitar riesgos”, expresó Jimena Aristizábal López, directora de Territorial de Salud de Caldas.



La directora indicó que es momento de que las comunidades se involucren en el tema, pues ahora es imposible la movilidad de técnicos de saneamiento.



“Antes era posible que enviáramos personal a limpiar cunetas, fumigar casas y revisar sitios específicos, pero ahora no solo no se pueden desplazar, sino que no pueden entrar en las viviendas”, añadió Aristizábal.



Y es que el riesgo en el departamento es considerable. De acuerdo con Carmenza Osorio, coordinadora de vigilancia de Salud Pública de la Dirección Territorial de Salud, de los 27 municipios, “24 tienen presencia del Aedes aegypt, zancudo transmisor del dengue”, por lo que lo único que se puede hacer es mantener las zonas limpias.



“La invitación es a que miren que en los patios no tengan objetos que acumulen agua, porque ahí se prolifera el zancudo y habrá riesgo. Con los tanques de agua de los lavaderos, la idea es limpiarlos seguido. Una vez por semana estregar bien las paredes con buen jabón y buen límpido, porque si usted no estrega las paredes es posible que las larvas se queden pegadas y se multipliquen”, explicó Osorio.



Además de eso, las autoridades recomiendan el uso de repelente y toldillos, sobre todo para niños pequeños. Osorio recordó, también, que es importante identificar los síntomas para que no vaya a ser confundido con los propios del covid-19.



“Por lo general, el dengue produce fiebre, dolor retroorbicular (alrededor de los ojos) y el dolor conocido comúnmente como ‘quiebra huesos’. Algunos de esos también los puede presentar un contagiado con coronavirus, la diferencia es que el covid -19, al ser una enfermedad respiratoria, también presenta congestión nasal y moco. Ese sería el factor diferencial”, señaló la funcionaria.



Cabe anotar que el llamado es que, ante cualquier síntoma de alarma, como dolor abdominal y cualquier sangrado, el usuario acuda a un servicio de urgencias, pero acatando todas las normas de bioseguridad exigidas a causa de la pandemia, como lo es el uso de tapabocas y la distancia social.

MANIZALES