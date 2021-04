Casos de covid en el Quindío podrían aumentar tras temporada turística

La llegada de más de 200 mil turistas al Quindío durante los días de Semana Santa ha generado preocupación entre la población y las autoridades sanitarias del departamento por el inminente aumento de casos de contagio de covid-19 que se vienen presentando en la última semana.

Aunque el gremio turístico fue uno de los más beneficiados con el aumento en las visitas a lugares como Salento, Filandia, Circasia, entre otros, la flexibilización en las medidas de bioseguridad que tuvieron muchos de los turistas que recorrieron los principales atractivos, podría pasarle factura al departamento.



La secretaria de Salud del Quindío, Yenny Alexandra Trujillo Alzate señaló que la velocidad de contagio por Sars Cov 2 aumentó durante la Semana Santa tras confirmarse 1.920 positivos durante toda esa semana en el departamento. Incluso se registró un día 11 fallecidos, algo que no se presentaba desde hace meses.



“Expresamos preocupación por la indisciplina social que demostró un gran porcentaje de los quindianos y de los turistas que nos visitaron durante la Semana Santa. Esto es una realidad y es una pandemia que lleva más de un año y lamentablemente vemos que hay gente relajada, que cree que por haber una vacuna ya todos estamos inmunizados, y eso es falso”, dijo Trujillo.



Por su parte el médico Jorge Luis Duque, decano de la facultad de Medicina de la Universidad del Quindío y miembro de la mesa Covid del Quindío enfatizó que “el virus tiene un periodo de incubación muy variable que puede ser entre cinco y ocho días, por lo que entre esta semana y la siguiente vamos a ver los efectos de la Semana Santa”.



Tras las publicaciones en redes sociales que evidenciaron las aglomeraciones en Salento y el valle de Cocora, Filandia y Circasia, algunos criticaron que en estos municipios se permitiera el ingreso de tantas personas y la falta de control de aforo en estos sitios.



El diputado del Quindío, Luis Carlos Serna advirtió que si las UCI colapsan será culpa del gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo, quien permitió el ingreso de 200 mil turistas.



‘’Ni que este fuera un virus nuevo y no se supiera qué pasa con la llegada de tantas personas, no hubo previsión frente a esa oleada de turistas. La disposición del gobierno departamental ha sido para privilegiar a los gremios y los sectores productivos, los pone por encima de la salud’’.



Y agregó que ‘’lo que se viene ahora es un pico pero provocado porque gobiernan de manera selectiva sin mirar las repercusiones negativas contra un amplio sector. Aquí el gobernador debe responder ante la sociedad porque nos expuso a todos a las afectaciones sanitarias, sociales y ambientales, porque Cocora no tenía la capacidad para recibir tanta gente, ni el río Quindío para soportar esa contaminación’’.



Según las proyecciones, durante un solo día, como el Viernes Santo, Salento habría recibido más de 20 mil turistas en sus estrechas calles, restaurantes, cafés y principales sitios turísticos como el Valle de Cocora, al que solo se podía acceder después de una o dos horas de trancón en la vía de acceso hasta este sector.



La Secretaría de Turismo de la Gobernación del Quindío reportó que durante la Semana Mayor ingresaron aproximadamente 70.000 vehículos y 200.000 turistas al departamento, de acuerdo al registro de los 8 puntos de control e información turística que operan en Calarcá, Circasia, Río Verde (Pijao), La Herradura (La Tebaida), Montenegro, Quimbaya, Valle de Cocora (Salento) y Génova.



Las cifras fueron obtenidas con los reportes de los parques temáticos, aeropuerto internacional El Edén, Terminal de Transportes de Armenia, Autopistas del Café y los municipios.



La secretaria de Turismo, María Teresa Ramírez León, dijo que la mayor afluencia de visitantes se concentró en Salento y su Valle de Cocora, Montenegro y Quimbaya, y que se logró una ocupación hotelera del 70%.



“Tuvimos bastante afluencia de turistas como Cocora, fueron los más visitados. Se vio un día muy complicado que fue el Viernes Santo pero se tomaron medidas de parte de la Alcaldía de Salento y se logró parar esta afluencia de público, tenemos que tomar medidas muy drásticas a partir de mitad de año donde vamos a tener temporada alta. El balance fue positivo, tuvimos una ocupación del 70 por ciento, mucho mayor al año pasado cuando se estaba iniciando pandemia’’, señaló Ramírez.



La funcionaria explicó que revisarán nuevas medidas para tomar frente a la próxima temporada alta, sobre todo en los municipios de mayor afluencia de visitantes, ‘’para garantizar la seguridad, bioseguridad y movilidad a quienes lleguen al Quindío”.





LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA