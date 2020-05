¿Qué pasa? Radiografía de una Cartagena con muertes diarias por covid

Cartagena, desafortunadamente, se ha convertido en una de las protagonistas del drama que ha ocasionado el covid-19 en Colombia. En las últimas tres semanas, el Ministerio de Salud ha reportado entre una y ocho víctimas mortales diarias por el virus en la 'heroica'.

Sin embargo, increíblemente eso es una de varias preocupaciones y acontecimientos que se registran en una ciudad que, en otros tiempos, se caracteriza de manera positiva por su infraestructura que ha enamorado a propios y visitantes.



Ahora es otra realidad: la ciudad de los casos y fallecimientos diarios por contagio, la de las renuncias de funcionarios en la Alcaldía, la de un mercado que se convirtió en foco del coronavirus, la del Alcalde cuestionado como administrador de ciudad en tiempos de pandemia y la de una ciudadanía desobediente.



Según cifras del Ministerio de Salud, entre el 6 de mayo y este jueves, el ‘corralito de piedra’ registró 1.300 casos y 56 fallecimientos. Sin embargo, la Alcaldía informó que algunos casos que se venían contabilizando en Cartagena, pertenecen a municipios de Bolívar, por lo que ahora registran un total de 1.666 casos confirmados. Además, entre el 8 de marzo que llegó el primer contagiado en esta ciudad hasta el 5 de mayo, había 375 casos en casi dos meses.

Lo anterior muestra un incremento súbito en cuestión de 14 días. Eso, sin olvidar que el primer fallecimiento reportado el 21 de marzo por este virus en Colombia también fue en Cartagena. El hombre de 58 años que trabajaba como taxista.

Foco en el mercado de Bazurto

Justamente el pasado 6 de mayo, cuando se habían confirmado dos casos, sorprendía la normalidad con la que se desplazaban los habitantes en la central de abastos más grande de la ciudad.



Imágenes y videos se proyectaron en las redes sociales de la multitud recorriendo las calles de esta zona, y el entonces director del Departamento Administrativo de Salud del Distrito (Dadis), Álvaro Fortich, describía el estado de este popular sector como deplorable y vergonzoso. No hay condiciones sanitarias en este mercado. Hay áreas a las que es imposible acceder... son inaccesibles a la dignidad humana”.



A esas alturas, el movimiento en dicho mercado era libre para los comerciantes y compradores hasta las 6 de la mañana. Después de esa hora podían ingresar personas con cédula en mano según el ‘pico y cédula’ decretado por el Distrito. Pero esta última medida no era controlada.

Fortich aseguró que las pésimas condiciones sanitarias de Bazurto afectaban los barrios aledaños, por lo que, según explicó, se llevaron a cabo jornadas de desinfección.



Y fue hasta el pasado 18 de mayo cuando el alcalde William Dau, a través del decreto 0602, limitaba las ventas solo a mayoristas con el fin de evitar aglomeraciones. Entonces la medida estipula que el descargue de los productos se hace entre las 4:00 p.m. y las 12:00 a.m.



A partir de esa hora hasta las 8:00 a.m. se permiten las ventas, pero no al detal ni a estacionarios. Y desde las 8:00 a.m. hasta 4:00 p.m. están prohibidas las ventas a todo público. “La zona se convirtió en foco de contagio”, dijo David Múnera, secretario Distrital del Interior.

Renuncias de funcionarios en menos de ocho días

En menos de ocho días, tres funcionarios de confianza del alcalde William Dau le renunciaron. El primero fue el doctor Álvaro Fortich, quien se desempeñaba como director del Dadis, e hizo oficial su renuncia el 12 de mayo agradeciendo al mandatario haberlo asignado en esa posición.



Luego lo hizo un par de días después el asesor en el Dadis, Iván Rodríguez de Ávila, quien presentó su renuncia a partir del 18 de mayo, sin explicar motivos de su decisión.



Y, recientemente, Mónica Fadul se convirtió en la última de la lista, tras presentar la carta el pasado lunes, indicando que trabajará en el cargo de Gerente de Ciudad hasta el próximo 15 de junio. Los motivos, según comunicó la Alcaldía, fueron “estrictamente personales”.

Un Alcalde cuestionado en tiempos de pandemia

Como un “activista anti-corrupción”. Así se define el alcalde de Cartagena, William Dau, quien desde aquel 1° de enero del presente año en que tomó las riendas de la ciudad dijo que iba a luchar contra la corrupción que había afectado a la capital de Bolívar.



Sin embargo, se atravesó la emergencia sanitaria cuando ésta arribó a Cartagena, y la atención se fue a las polémicas que protagonizó. Como cuando en abril agredió verbalmente a los concejales opositores y los responsabilizó por la situación actual de corrupción y desigualdad del distrito en el marco de la pandemia.



En su intervención, tildó a la oposición de “santurrones”, “hijos de p” y otros calificativos degradantes.

También se vio inmerso en una discusión con Álvaro Fortich después de que éste último renunció. El galeno se limitó a agradecer en la carta de renuncia, pero luego declaró que el mandatario Distrital “no escuchaba sus consejos” y no tenía en cuenta las recomendaciones en cuanto a medidas sanitarias.



A lo que Dau respondió “Lo que pasa es que nosotros necesitamos al frente del Dadis no un buen médico sino un buen administrador, un gerente”. Además, indicó que en los dos meses de la crisis no consiguió camas de Unidad de Cuidados Intensivos.



Por lo que Fortich replicó diciendo que logró gestionar 118 camas nuevas para UCI. “Está escudándose en que no había camas”, dijo.

Días después, el 17 de mayo, se enfrentó a los gremios, cuando desde el Gobierno Nacional le solicitó nombrar un Gerente de covid-19 para Cartagena, con lo cual estuvo de acuerdo, pero rechazó a la persona que sería designada.



“¿Qué están tramando los gremios? El Presidente de ANDI está obsesionado con nombrar a alguien que reemplace al Alcalde de Cartagena”, escribió en el pie de la imagen que proyectaba el mensaje en el que solicitaba a la Junta Directiva Nacional de ANDI designar un Gerente de Reactivación Económica en relación con covid-19.



“El actual Presidente de ANDI (Bruce Mac Master) carece de experiencia en manejo de temas económicos en tiempos de pandemia”, agregó.

Por lo anterior, el directivo sostuvo “Desconcertante la reacción de Alcalde de Cartagena ante solicitud de que nombre un gerente para el COVID-19 en la ciudad. ¿Se le olvida que es el mandatario de todos?, ¿no tiene capacidad de recibir sugerencias? ¿No tiene capacidad de aceptar que las mejores soluciones son colectivas?”.



Tras los hechos, Dau respondió a través de sus redes sociales “después de realizar conversaciones con el Presidente de ANDI y con la Gerente en Cartagena, me place informar que hemos aclarado nuestras diferencias resultantes de malos entendidos que nunca debieron suceder”.

Ciudadanía desobediente

Otra de las situaciones que se vienen presentando en la ciudad es la desobediencia de sus habitantes. Solo en el fin de semana del 10 de mayo, la Policía impuso 184 comparendos a ciudadanos que desobedecieron la medida.



Mientras que el pasado miércoles, en El Pozón, uno de los barrios donde más se han registrado casos de covid-19, se cerraron siete tiendas que violaron las normas sanitarias establecidas por el Distrito.



En esta zona y en el barrio Nelson Mandela se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el que se busca más operativos, aumento de patrullajes, así como un impulso a la cultura pedagógica ciudadana para que los habitantes de estos sectores entiendan la gravedad de los efectos del covid- 19.

Medidas desde el Gobierno Nacional

Este miércoles, durante la emisión del programa 'Prevención y Acción', el presidente Iván Duque expresó su preocupación por el incremento de muertes por covid-19 en Cartagena.



“Los mayores de 70 años representan casi el 49 % de las muertes en Cartagena", aseguró el Jefe de Estado.



Justamente después designó a un coordinador jefe del Ministerio de Salud con el fin de que maneje todo lo correspondiente a la emergencia sanitaria del covid-19 en la capital de Bolívar.



Es el doctor Juan Manuel Benedetti Sarasti, encargado de servir como enlace para seguir de cerca los indicadores que se presenten del coronavirus en esta ciudad, según recomendaciones del comité de expertos.

Llamado de la Procuraduría y del Senado

La preocupación por el aumento de casos en Cartagena no solo llegó del Presidente de la República, sino también del procurador Fernando Carrillo.



“8 de 17 fallecimientos por covid-19 en Colombia - casi la mitad- tuvieron lugar hoy (miércoles) en Cartagena. La pandemia sigue haciendo de las suyas sin control en la Heroica. #SOSCartagena”, sostuvo el funcionario.



Por su parte, el presidente del Senado, Lidio García también mostró su preocupación por el número de fallecidos en un día, siendo ocho decesos, la cifra más alta en la ciudad.



“Cartagena sin control y sin rumbo. De 17 fallecidos en Colombia, hoy 8 son en Cartagena, es decir, el 47%; y de 752 nuevos contagiados aporta 84, lo que corresponde al 11 .1 %. La situación es crítica e inmanejable”, manifestó.

Nuevas medidas para Cartagena y Bolívar

El alcalde de Cartagena, William Dau, anunció este jueves en una transmisión en vivo de Facebook que hasta el lunes se extenderá el toque de queda que se inicia desde la media noche del domingo.



En ese sentido, ningún ciudadano podrá salir hasta las 4:00 a.m. del martes 26 de mayo.

Dau agregó que tanto este viernes como el sábado continuará rigiendo el ‘pico y cédula’ de dos dígitos en Cartagena y que, en la nueva fase de aislamiento que decretará el Presidente a partir del 25 de mayo hasta el 31 del mismo mes se busca que coincida el toque de queda con el de Bolívar.



“Hemos estudiado la posibilidad de decretar un toque de queda que coincida en fechas y horas con el decretado por el gobernador Vicente Blel. Y vamos a adoptar para todos los fines de semana un toque de queda en el que haya concordancia entre las disposiciones del departamento y Cartagena”, aseguró el mandatario.



William Dau recordó, finalmente, que el Distrito de Cartagena ha sido autorizado para tomar todas las medidas del caso con tal de evitar que se siga propagando el virus.

Mientras tanto, las autoridades en la ciudad siguen tomando medidas para frenar la evolución del covid-19 en la ‘heroica’, la ciudad ‘fantástica’ que no tiene buenos días.





Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

@DeJhoLopez