En Villavicencio dudan que se haya superado la crisis en la cárcel

El anunció del Instituto Nacional de Salud de que ya se superó la emergencia sanitaria en la cárcel de Villavicencio, tras los reportes entregados este miércoles por el Instituto Nacional de Salud, generó dudas en la capital del Meta.

El primero en reaccionar fue el alcalde Felipe Harman, a través de un Twitter en el que señaló: "En la ciencia no se decretan resultados. Insto al AINSColombia que determine la segunda muestra, al menos, aleatorias para verificar situación de contagio en la cárcel de Villavicencio. Esta situación debe manejarse con mayor sentido de responsabilidad".



El historiador Óscar Pabón Monroy también se expresó: "Como milagro de Dios y sin que haya mediado la administración de medicamentos científicos importados, los 800 y más reclusos diagnosticados con coronavirus de repente están curados".



El anunció de que se acabó la emergencia en la cárcel lo hizo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga a través de una video conferencia, en la cual informó que en el departamento se han reportado 983 casos, de los cuales nueve personas fallecieron y se han recuperado 895 personas, es decir el 92 por ciento de la totalidad de casos.

El alcalde Felipe Harman pide más explicaciones sobre cómo se logró esto y otros denominan el caso como un milagro. Foto: Alcaldía de Villavicencio

El virus ingresó hacia finales de marzo y comienzos de abril en la cárcel de Villavicencio. El primer reporte se conoció el 10 de abril y el anunció de la emergencia sanitaria en el centro penitenciario lo hicieron las autoridades de salud un día después con la muerte de otro recluso, también contagiado. Hasta ayer se habían reportado 878 casos y tres reclusos muertos.



Eso significa, dijo Zuluaga, que actualmente hay 79 casos activos en el departamento y una sola persona hospitalizada. Esos casos están distribuidos en la cárcel y en nueve de los 29 municipios del departamento. Inclusive, dijo el mandatario, es posible que ya algunos municipios no tengan personas contagiadas por el coronavirus.



Para explicar por qué de un momento a otro resultaron tantos recuperados (895), hasta el miércoles en la tarde había 151 personas recuperadas, Zuluaga manifestó que los especialistas en el tema señalan que hay dos grupos de personas, uno a los se le hizo la segunda prueba molecular de PCR que son negativos y otro grupo lleva más de treinta días, que es el periodo de incubación del virus, que son asintomáticos y no tuvieron ningún efecto residual.

Una parte de los pacientes recibieron una segunda prueba molecular para detectar al virus y otros pasaron el periodo de incubación de 30 días que indicaría que ya no tienen el virus. Foto: Archivo particular

No obstante, agregó Zuluaga, desde el Instituto Nacional de Salud les recomendaron a las autoridades del Meta, especialmente a todas las aseguradoras, hacer la segunda prueba para cerrar completamente esos casos.



La búsqueda activa muy rápida se debe concentrar en la cárcel de Villavicencio para establecer los pocos positivos que quedan, de manera que quedaría sin efecto el traslado de reclusos a lugares como el centro el Yarí, como lo había ordenado una tutela incumplida por las autoridades, como lo reconoció esta semana el alcalde Felipe Harman.



El mandatario de Villavicencio también admitió que en la cárcel ni la emergencia por el virus acabó con el hacinamiento, ningún recluso ha salido por el decreto de emergencia para que cumplan la pena en el domicilio y tampoco se instalaron las carpas medicalizadas.



La conclusión a que llegó el mandatario es la gran mayoría de reclusos son asintomáticos lo que por fortuna evitó que se hubiera producido una tragedia con mayor número de muertos.

