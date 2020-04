Juez ordenó traslado de presos de la cárcel de Villavicencio

El juez tercero de familia de Villavicencio fijó un plazo de doce días a las directivas de la cárcel de esta ciudad para que escojan un nuevo lugar donde albergar a los internos mayores de 60 años, teniendo en cuenta el foco de contagio de covid-19 en el cual se convirtió esta prisión.



De hecho, el 80 % de casos de coronavirus en el Meta tienen como foco la cárcel de Villavicencio, que en 15 días reportó el contagio de 186 internos y guardianes del penal, reconoció el gobernador Juan Guillermo Zuluaga.

A estos se suma el caso de un interno que se trasladó a Puerto Gaitán a cumplir prisión domiciliaria, y cinco guardias que viven en Acacías y Restrepo, municipios vecinos de Villavicencio. Sin incluir los casos de los reclusos que llevaron el virus a las cárceles de La Picota, en Bogotá; de Guaduas, en Cundinamarca, y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.



En la cárcel en Villavicencio los casos tienen como antecedente a un recluso llevado al hospital el primero de abril, pero solo 11 días después se comprobó que era covid-19. El virus ha provocado la muerte de dos internos y uno más que había recobrado la libertad.

Ante la crítica situación del centro penitenciario, acrecentada por el hacinamiento del 98 por ciento, el pasado viernes se cumplió un consejo de seguridad en Villavicencio con la presencia de los viceministros del Interior, Justicia y Defensa.

En la reunión se determinó hacer una muestra masiva a todas las personas de la cárcel, unas dos mil personas, incluidos el personal de guardianes y administrativos, así como instalar una carpa medicalizada.



No obstante, el presidente del sindicato de la cárcel de Villavicencio, Johan Alarcón, aseguró que aún no se ha iniciado la toma masiva de muestras y que al centro de reclusión llevaron la carpa, pero que no está dotada con los equipos y tampoco se encuentra el personal trabajando en la misma.



El gobernador Juan Guillermo Zuluaga señaló que, si bien no se ha iniciado la fase de pruebas masivas, ya se han hecho entre 400 y 500 que dan como resultado los 186 casos positivos y que las pruebas no se pueden hacer todas al mismo tiempo.



A la pregunta de si el caso de la cárcel se le salió de las manos al gobernador y al alcalde de Villavicencio, Zuluaga dijo, en declaraciones a una emisora local, que “el tema no es competencia de los mandatarios territoriales, que por supuesto deben concurrir, sino del Ministerio de Justicia y del Inpec”.

“En el Meta hemos sido muy juiciosos y solo hay presencia del virus en 24 de los 29 municipios y en Villavicencio apenas hay 35 casos, sin incluir los de la cárcel, lo que pasa es que yo no salgo a hacer escándalo”, afirmó.

Agregó que también ha sido claro en que no van a permitir que salgan internos con el virus sino hasta que se tenga la certeza de que no están contagiados por covid-19. También dijo, que para quitarle carga a la cárcel de Villavicencio, se ha ofrecido el centro del Yari, con capacidad para 120 personas, donde se pueden llevar adultos mayores que tienen enfermedades catastróficas.



Finalmente, el mandatario aseguró que de los 233 casos de covid -19 en el departamento del Meta, sólo hay cinco hospitalizadas y ninguno está en cuidados intensivos, hay 18 personas recuperadas, incluida una señora de 80 años que este domingo recibió la última prueba de que se había liberado del virus.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO