Durante seis días, el estudiante universitario Lucas Villa Vásquez luchó por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Jorge, en Pereira. Sin embargo, las lesiones causadas por los ocho balazos que recibió en un atentado en el viaducto César Gaviria Trujillo, en la noche del 5 de mayo del 2021, en medio del fragor del paro nacional, lo llevaron a la muerte el 11 de ese mismo mes.

(Puede leer: Caso Lucas Villa: medida de aseguramiento contra jefe de sicarios alias Truan)



Veintiséis meses después del fallecimiento del estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció el pasado jueves la captura de Jonatan Stiven Mejía Hurtado, alias Truan, quien habría sido uno de los articuladores del homicidio de Villa.

Mejía Hurtado es señalado por el ente investigador de ser el jefe de un tentáculo sicarial de la banda criminal 'La Cordillera', que domina el microtráfico en Risaralda y tiene presencia en otros departamentos cercanos.



'Truan' cayó en una casa en el barrio San Judas, en la ciudad de Dosquebradas, a la que ingresaron en horas de la noche del pasado miércoles agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes se llevaron al individuo para su respectiva judicialización.



“Este hombre (alias Truan), en su condición de jefe de un componente armado, habría participado en la planeación de la acción criminal y seleccionado a los sicarios que vigilarían a la víctima y posteriormente perpetrarían el ataque. La Fiscalía le imputó a este sujeto los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, porte y tenencia de armas de fuego", afirmó Barbosa, quien dijo que con esa captura "la Fiscalía ha resuelto el caso".



Después de ser judicializado, Mejía Hurtado fue llevado el viernes ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.



Sin embargo, 'Truan' no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

#ATENCIÓN | Cae uno de los presuntos articuladores del crimen del líder estudiantil Lucas Villa Vásquez. Alias Truan, señalado jefe de la estructura sicarial ‘La Cordillera’, fue capturado y judicializado. Estaría involucrado en la planeación del homicidio. Al parecer, seleccionó… pic.twitter.com/vHS3wNn3bi — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 13, 2023

Una vez escuchó la decisión del juez, la Fiscalía dijo que esta "resaltó que los elementos de prueba obtenidos dan cuenta de la peligrosidad y la gravedad de la conducta del investigado".

¿Quién es alias Truan?

Jonatan Stiven Mejía Hurtado, alias Truan, no aparece por primera vez en el caso del asesinato de Lucas Villa. Meses después del crimen del líder estudiantil, el nombre del presunto jefe de sicarios de 'La Cordillera' surgió como uno de los dos sicarios que estarían detrás del atentado mortal. El otro es alias Bekan, también al servicio de dicha banda criminal.



(Le recomendamos: Los mensajes de dolor en Colombia por la muerte de Lucas Villa)



La información que se tiene es que tras cometer el atentado, los pistoleros ocultaron las motocicletas en el barrio San Judas, se cambiaron de ropa y entregaron las armas de fuego.

Él está involucrado en el enfrentamiento de 'La Cordillera' contra los combos independientes de distribución de drogas y de los asesinatos de los panfletos. FACEBOOK

TWITTER

Lo nuevo ahora es que 'Truan' fue uno de los encargados de conseguir a los sicarios para perpetrar el ataque contra Villa, en el cual también resultó baleado un menor de edad que sobrevivió a las lesiones.



El coordinador de la Mesa de víctimas de Risaralda, abogado Eisenhower Zapata, le dijo a este medio que alias Truan es uno de los hombres de confianza de Andrés Felipe Mejía, alias Pipe, jefe de la olla del microtráfico del barrio El Balso, en Dosquebradas, y en la ladera del barrio Otún.



Según autoridades consultadas, 'Truan' es un despiadado jefe de sicarios, además de que en ocasiones, él mismo se encarga de cometer algunos homicidios.



“Él está involucrado en el enfrentamiento de 'La Cordillera' contra los combos independientes de distribución de drogas y en los asesinatos de los panfletos”, complementó Zapata.



(Siga leyendo: Critican a modelo Elizabeth Loaiza por publicación sobre Lucas Villa)



Los panfletos a los que se refiere el también presidente del Colegio de Jueces de Paz y Reconsideración de Risaralda son los que se han distribuido en diferentes barrios de Dosquebradas y que hasta el momento han dejado la muerte de 17 personas este año.

¿Por qué Lucas Villa y no otro?

¿Pero por qué mataron a Lucas Villa? ¿Por qué él y no otro líder del paro nacional en Pereira? Una respuesta a esos interrogantes se la dio a Zapata un agente de la Sijín que asevera saber cómo se fraguó el asesinato del estudiante, pero que no ha declarado ante las autoridades porque no le han dado protección a él y a su familia.



El agente de la Sijín, según lo que dice Zapata, le señaló que el taponamiento del viaducto por parte de los manifestantes había causado millonarias pérdidas a La Cordillera porque no se podía mover fácilmente la droga que llegaba a Pereira y debían mover entre las ‘ollas’ de esta ciudad y Dosquebradas.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Para que retiraran el bloqueo decidieron matar a alguien que les doliera a los manifestantes y ese fue Lucas Villa. La idea era que ese asesinato les sirviera de escarmiento para que destaponaran el viaducto”, explicó Zapata a este medio. Villa ya se había convertido en un símbolo de las manifestaciones en Pereira y el país.



(Lea además: La dura condena contra alias Don Mario por crímenes del Bloque Centauros)

No creo que la muerte de Lucas haya sido organizada, orquestada, operada solo por ese grupo delincuencial La Cordillera. FACEBOOK

TWITTER

Y es que aunque otras vías unen a Pereira y Dosquebradas, como la antigua carretera por el sector de La Popa y la de La Badea, estas también tenían dificultades de movilidad por cuenta de manifestaciones durante el paro nacional y de todas maneras el viaducto es la vía más expedita entre las dos ciudades.



Los padres de Lucas, Mauricio Villa y Nohora Vásquez, en diálogo con Noticias Caracol, afirmaron que no creen en la hipótesis del agente de la Sijín que habló con el abogado Zapata. "Es un tema más de otra índole, (Lucas) estaba siendo sí una piedra en el zapato para estamentos o para comerciantes. No creo que la muerte de Lucas haya sido organizada, orquestada, operada solo por ese grupo delincuencial 'La Cordillera'", afirmó Mauricio Villa.

'El caso no está resuelto'

Sidssy Uribe Vásquez, hermana de Lucas Villa, con respecto a la captura de ‘Truan’, rechazó la afirmación del Fiscal General Francisco Barbosa acerca de que el caso se resolvió.



En un video que subió a sus redes sociales, Uribe aseveró que el autor intelectual de la muerte de su hermano sería Carlos Mario Jiménez alias Macaco, exjefe paramilitar del departamento de Risaralda, quien está preso. “¿Cómo es que 'Macaco', desde la cárcel (...), sigue dando órdenes?", afirmó.

Uribe dijo que su familia sigue esperando respuestas por el asesinato de su hermano, "porque el presunto vinculado y capturado no es el autor material ni intelectual".​

Más noticias

El duro llamado de la Fiscalía en Sucre por la ausencia de la Fuerza Pública

Las cartas que se juega Óscar I. Zuluaga tras no aceptar cargos por plata de Odebrecht

Amenazan a magistrados de la JEP y colaboradores del proceso de paz en Santander

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS