Después de una semana de silencio, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, se refirió a lo que pasó con el memorando de cooperación que se firmó con el territorio de Liberland, un país que no existe, para que cinco mil manizaleños estudiaran inglés.



Puede leer: National Geographic: Manizales es una de las ciudades más sostenibles del mundo



"Lamentable y desafortunado", fueron los calificativos que usó durante su intervención en el programa de televisión Pregunta Yamid, de CM&. Durante la entrevista aseguró que la prisa le jugó a su equipo de trabajo una mala pasada.

"Me llama el secretario de Competitividad y me dice que hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con Liberland para formar cinco mil jóvenes en inglés para el empleo. Yo no le veo a esto ningún misterio, le digo que sigamos adelante y así mismo el equipo de prensa me dice que es muy importante y que deberíamos hacer una declaración para masificar este programa de los cinco mil cupos", explicó el mandatario.



Marín, atribuyó a “una cadena de desaciertos" la situación, que desestimó, y consideró como "una tormenta en un vaso de agua".



Lea también: Personero de Chimichagua (Cesar) denuncia amenazas contra su vida



"Creo que hubo ingenuidad por parte de un equipo de trabajo y la mía como alcalde de ir tan rápido en medio de un acuerdo de estos que para la ciudad era tan importante. (...) Al equipo de Gobierno le manifesté que deben tener cuidado, imagínese que hubiéramos firmado un papel que nos hubiera metido en líos legales. Por fortuna no hubo ningún recurso público comprometido", mencionó el alcalde.



El mandatario aceptó que conoció a Randy Thompson, el representante internacional de Liberland, a través de un video y en este vio lo que había hecho con otros mandatarios de la región.



"No le vi a esto mayor pecado y por esto salgo a decirle a Manizales que hemos encontrado una fundación que quiere darle a Manizales cinco mil cupos para estudiar inglés", dijo.



Puede leer: Cartagena tiene nuevo decreto para motociclistas: parrillero sí, pero inscritos



Respecto a los cursos de inglés, aseguró que no se harán con este territorio y que a través del Sena como del Centro Colombo Americano suplirán esta contingencia.