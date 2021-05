El caso del tigrillo que fue rescatado en grave estado de salud

Se conoció el caso de un tigrillo que fue rescatado en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, Colombia.



Lógico & Zoo, una fundación colombiana encargada de promover e implementar proyectos de impacto social para el desarrollo ambiental y la ayuda a animales, hizo eco del caso por medio una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter.



En la denuncia se evidenció el delicado estado de salud del animal y la falta de atención por parte de la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia).

“El tigrillo fue entregado el 9 de mayo a la Policía Nacional en Saravena. Esta institución manifiesta no tener medios para tenerlo y por autorización de Corporinoquia fue llevado a una veterinaria donde la misma Corporación sólo autoriza brindar alimento y agua al animal”, son las palabras que acompañan el primer tuit.

#Sos Tigrillo fue entregado el 9/May/2021 a @PoliciaColombia en #Saravena esta institución manifiesta no tener medios para tenerlo y por autorización de @Corporinoquia fue llevado a una veterinaria donde la misma Corporación solo autoriza brindar alimento y agua al animal. pic.twitter.com/RmA8Lk7uGc — Lógico & Zoo Fund. (@Logicoyzoo) May 11, 2021

Este martes 11 de mayo, Lógico & Zoo comunicó que el animal estaba “muy descompensado” y que no lograron comunicarse con Corporinoquia. También, mencionaron que los veterinarios encargados del tigrillo no podían realizarle ningún procedimiento adicional sin previa autorización de la autoridad ambiental.



“Corporinoquia cumpla su función y venga a Saravena para brindarle la atención que requiere el tigrillo. Nos hemos comunicado con los teléfonos oficiales sin recibir respuesta (...) Cabe aclarar que por solicitud de Corporinoquia la Veterinaria no puede hacer ningún tipo de procedimiento que no sea autorizado por la Corporación”, fueron las palabras que compartió la fundación en su cuenta de Twitter.

Cabe aclarar que por solicitud de @Corporinoquia la Veterinaria no puede hacer ningún tipo de procedimiento que no sea autorizado por la Corporación. Hacemos un llamado Urgente para que en Arauca no se sigan presentando estos casos, pues son repetitivos. pic.twitter.com/zEN5aFlaMX — Lógico & Zoo Fund. (@Logicoyzoo) May 11, 2021

Ante esta situación, Corporinoquia habló sobre el tema por medio de un comunicado que compartió en Twitter en la noche de este martes.



“El pasado 9 de mayo, se recibió información por parte de la comunidad y organismo de socorro de Arauca sobre el rescate de un ejemplar de tigrillo cachorro (Leopardus pardalis) de entre seis y ocho meses aproximadamente, el cual fue puesto bajo protección de la Clínica Veterinaria La Sabana de Saravena”, indicaron.



Además, Corporinoquia argumenta que sus profesionales del Grupo de Fauna se comunicaron con el gerente de la veterinaria para adelantar labores con el fin de estabilizar al animal.



“En el marco de la atención vía interconsultar, tanto la clínica como la Corporación le han prestado toda la atención al individuo, incluso, se ha ordenado una dieta basada en proteína blanca de fácil digestión”, escribieron en el comunicado.



La autoridad ambiental también manifestó que está pendiente de la epicrisis (parte médico) que entregará la clínica a su Grupo de Fauna para informar sobre los pasos a seguir en el tratamiento veterinario del animal. A su vez explicó la razón por la cual su equipo de expertos no ha podido llegar hasta el lugar donde se encuentra el tigrillo.



“Por razones ampliamente conocidas, como el paro nacional, el bloqueo de algunas vías y el desabastecimiento absoluto de combustible en los dos departamentos, se ha imposibilitado el desplazamiento de los profesionales hasta el lugar donde recibe atención el individuo (...) Corporinoquia articula esfuerzos con demás autoridades y comunidades de las movilizaciones sociales para que se permita el paso de la comitiva de la corporación en los diferentes bloqueos que puedan suscitarse en el trayecto”, informaron.



Finalmente, resaltó que mantiene un monitoreo constante sobre el tigrillo y que “siempre ha mantenido las directrices para que el individuo siga siendo atendido como hasta ahora”.

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – Corporinoquia se permite informar a la opinión pública sobre el tigrillo recuperado por la comunidad, puesto a salvo por organismos de rescate y profesionales en Saravena Arauca: pic.twitter.com/qirPqCNdhb — CORPORINOQUIA (@Corporinoquia) May 11, 2021

En respuesta a Corporinoquia, Lógico & Zoo, publicó un comunicado explicando más detalles sobre el caso del tigrillo y denunciando que Corporinoquia estaría faltando a la verdad al decir en su comunicado que “la Corporación mantiene monitoreo constante sobre el espécimen de fauna silvestre y siempre ha mantenido las directrices para que el individuo siga siendo atendido como hasta ahora”.



Adicionalmente, la fundación resaltó que su principal objetivo es la garantía de los derechos de los animales.



“Como fundación actuamos siempre en calidad de garantes de los derechos del animal, actuando conforme a la ley y realizando acciones para contactar los organismo encargados para que asistan o orientemos a otras personas para que se comuniquen y hagan los respectivos avisos y/o denuncias”, indicaron.

Este miércoles, en declaraciones para el medio especializado 'Natural Press', Johan Camacho, vetirinario experto en manejo de fauna silvestre de Corporinoquia, respondío ante las acusaciones de Lógico & Zoo



"Como entidad hemos tratado de responder a la organización Lógico & Zoo por lo que nos compete, pero actualmente vemos que ellos ponen en tela de juicio nuestra honorabilidad y nuestro ejercicio profesional", comentó el veterinario.



Según el medio citado, funcionarios de Corporinoquia se desplazaron hasta el sitio en el que se encuentra el tigrillo para valorarlo y llevarlo hasta un hogar de paso de la entidad.



Hasta el momento las organizaciones involucradas en el caso de este tigrillo no se han vuelto a pronunciar sobre el estado de salud del animal.

