Estudiante afro denuncia discriminación en un hotel de Riohacha

Una joven estudiante de Hotelería y Turismo, de la universidad de La Guajira, en Riohacha, denunció ser víctima de un caso discriminatorio por la forma de lucir su cabello como afrodescendiente, lo que le impidió ser tenida en cuenta para trabajar en un reconocido hotel de la ciudad.



La estudiante Alicia Ordóñez Toro comenta que llegó con su cabello natural al hotel Ribay, donde adelantaba un proceso de inducció. Al encontrarse a la recepcionista de turno y al gerente, le preguntaron por "ese cabello", a lo que Ordóñez respondió que se trataba de su cabello natural y que se lo había cortado.

Por lo que la respuesta del gerente del hotel Carlos Morales de Avila, quien la conoció con el cabello alisado, fue que ellos eran un hotel conservador y que no podían portar el cabello así, debían llevarlo liso y recogido. “Que ese pelo lo dejara para bailar champeta en el barrio 31 de octubre, porque tenía conocimiento que yo vivo en ese barrio”, putualiza la joven.



Ante esta situación, Ordóñez le indicó que era una mujer afrodescendiente y que debía respetarle su identidad y que regresaría al día siguiente con trezas porque sabía que la presentación era importante.



“Pero me manifestó que no me estaba faltando el respeto, pero que no podía continuar en el hotel porque era una persona contestaria, que me retirara que él estaba muy molesto conmigo”, puntualiza la joven estudiante.

Ordóñez, asegura lamentó el hecho de que le cerraran una posibilidad de trabajo por llevar su identidad y no por sus capacidades. Al tiempo que recordó que fue becada por la universidad y realizó unas pasantías en el Hotel Hilton de Puerto Vallarta, en la ciudad de México, en donde ella era “algo extraordinario”, por sus raíces afro.



“Repudio este acto y sé que como me ocurriño a mi, a diario le ocurre a muchas jovenes que se esfuerzan por prepararse como profesionales y dar lo mejor de ellas sobresaliendo. Este tipo de actos que nos vulneran, nos discriminan, nos estigmatizan, por nuestra apariencia, por nuestros rasgos, por nuestra afrocolombianidad, no es justo”, puntualizó.



La denuncia de discriminación fue dada a conocer a través del colectivo Mata’e Pelo, al que pertenece Ordoñez y que tiene como propósito que las mujeres afro se empoderen y usen su cabello de forma natural, no por estética, por símbolo de resistencia.

Betsy Liliana Sierra, integrante de este colectivo, aseguró que buscan la forma que este acontecimiento genere un precedente por que este comportamiento vulnera las leyes penales, con el agravante que restringe su derecho laboral.



Al conocerse este caso a través de las redes sociales se levantó una ola de protestas en contra del hotel y hay reacciones de respaldo hacia la joven afectada.





Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

Riohacha