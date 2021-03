Así va el caso de la muerte de mujer que viajaba en bus por La Línea

Luego de que hace un mes, una mujer falleció al interior de un bus de servicio público mientras viajaba en la ruta Bogotá – Pasto, el caso sigue pendiente por esclarecer.



Aunque inicialmente una prueba de antígenos reveló que Karen Eliana Quiñones Cortés de 27 años tenía covid-19, este resultado se contrastó con una segunda prueba PCR que se le practicó tras su fallecimiento y que arrojó un resultado negativo.



Quiñonez y sus cuatro hijos de 3, 5, 9 y 11 años compraron cinco tiquetes en la terminal de transportes del sur de Bogotá para viajar en un bus de la empresa Flota Magdalena con destino al municipio de Tumaco, Nariño. No obstante, a la altura de la vía La Línea, la mujer se habría sentido mal y el conductor tomó rumbo hacia el hospital más cercano, en este caso La Misericordia en Calarcá, Quindío.



En el centro asistencial informaron que Quiñones llegó sin signos vitales y que se le practicó una prueba de antígenos post mortem que salió positiva y luego una prueba PCR, que días después salió negativa.



La subgerente científica del hospital La Misericordia de Calarcá, Edna de la Torre Silvestre, confirmó el resultado negativo de la prueba PCR. ''Ella no murió por covid, ella tenía comorbilidades como hipertensión arterial. La prueba PCR salió negativa para covid y esta es la prueba más eficaz con un margen de confiabilidad del 99 por ciento, sus niños también salieron negativos", dijo.



Además, señaló que la prueba de antígenos ‘’nos muestra que ella pudo haber tenido algún proceso viral por eso inicialmente dio positivo. Ella era hipertensa y había tenido un proceso gripal muy fuerte 15 días antes según nos dijo su compañero, porque lo llamamos para indagar por la sospecha que teníamos con la prueba antigénica. Nosotros llegamos hasta la realización de las pruebas y ya el resto corresponde a los entes de control que quieran verificar el caso’’.



Actualmente, el Instituto de Medicina Legal adelanta la investigación sobre las causas de la muerte de Quiñones. Este medio se comunicó con la entidad e informaron que hasta el momento el caso sigue en estudio.



'Este es un caso fortuito'

El representante legal de Flota Magdalena, Armando Puerta afirmó que en cuanto ocurrieron los hechos iniciaron una investigación interna.



‘’Este es un caso fortuito. A ella le hicieron una prueba de antígeno, que sale positivo, eso quiere decir que ella presentaba anticuerpos contra la enfermedad y que fue portadora en algún momento del virus, pero en la prueba PCR ella sale negativa, es decir, al momento del fallecimiento ella no era portadora del virus’’, dijo.



‘’Indagamos los procesos, cómo actuaron los conductores y en los registros de las cámaras de seguridad se evidencia que la señora ingresó cumpliendo con los protocolos y nunca manifestó ningún síntoma de malestar general o que nos diera al menos un indicio de que no podía viajar’’, relató Puerta.



Además, agregó que aunque Quiñones, ingresó en silla de ruedas, lo hizo porque ‘’manifestó un dolor en sus piernas, pero a una persona que tenga movilidad reducida no se le puede impedir el desplazamiento y nosotros actuamos conforme a las obligaciones y teniendo en cuenta que es un servicio público’’.



Según directivas de la Terminal de Transportes de Bogotá, durante el ingreso de Quiñonez se cumplieron con los protocolos de bioseguridad, y de acuerdo a los videos de las cámaras de seguridad, se hizo el lavado y desinfección de manos en la entrada de la terminal, desinfección de calzado y el proceso de tamizaje que incluyó medición de temperatura corporal con cámaras termográficas, que arrojó una temperatura de 35.4 grados.



No obstante, luego de la muerte de la mujer, la secretaria de Salud de Calarcá, Laura Arenas contó que los pasajeros del vehículo refirieron que ella presentaba síntomas como tos y malestar general.



Arenas advirtió que la señora ‘’fue tratada como paciente covid y por eso el caso lo tiene Medicina Legal. La información que dimos en su momento corresponde a la investigación de campo que nosotros como entidad de vigilancia en salud pública pudimos obtener, hablando con las personas que venían en el bus con ella’’.

Y aseveró que hasta el momento ninguna institución, de las que adelantan la investigación del caso, ha solicitado información adicional a la Secretaría de Salud de Calarcá.



Entre tanto, la Superintendencia de Puertos y Transporte también abrió una investigación sobre este caso, no obstante, aún no tiene resultados del mismo, según informaron fuentes de la entidad a EL TIEMPO.



