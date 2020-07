Funcionaria del Espinal (Tolima) habría golpeado brutalmente a su hijo

Un presunto nuevo caso de maltrato infantil se registró en el municipio de El Espinal, esta vez contra un menor de 9 años por parte de su madre, Olga Cecilia Cuéllar Feria, quien era la Secretaria de Desarrollo Económico en la Alcaldía de este municipio del Tolima. A raíz de la situación, la mujer fue destituida del cargo.

De acuerdo con el reporte del Hospital San Rafael del Espinal, el menor estuvo hospitalizado durante 4 días. La presunta agresión contra el menor Juan Pablo Guzmán Cuéllar se registró el 19 de julio.



Patricia Heno, Gerente de la Institución le dijo a EL TIEMPO: “Nosotros confirmamos que atendimos un paciente menor de edad del 19 al 22 de julio, traído y egresado por su padre, siendo autorizado su egreso por la comisaría de familia". Agregó que al menor se le realizó manejo médico por la especialidad de pediatría, medicina general y psicología, valoración que fue realizada por medicina legal. Sin embargo, Henao aclaró que les corresponde a las autoridades competentes determinar si hubo o no maltrato infantil.



Por su parte, Armando Buriticá, coordinador de urgencias del hospital, aseguró que el menor habría ingresado a la institución por una presunta agresión dentro de su núcleo familiar, al parecer, efectuada por su madre. Buriticá explicó a EL TIEMPO que el menor no presenta traumas severos. “Tiene lesiones en los tejidos blandos de sus extremidades y se dio de alta en muy buenas condiciones físicas”, sostuvo.



De acuerdo con información del medio regional, Ondas de Ibagué, el alcalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo, confirmó el martes 28 de julio el despido de Cuéllar luego de conocerse el presunto caso de maltrato infantil.



“En esta administración no vamos a permitir ningún acto que atente contra nuestra niñez. Tan pronto tuvimos conocimiento del caso le notifiqué a la funcionaria que su vínculo laboral terminaba con la Alcaldía”, dijo Tamayo en conversación con el medio regional.



EL TIEMPO logró comunicarse con Orlando Guzmán, padre del menor, quien contó su versión de los hechos. Guzmán no vive con Olga Cecilia Cuéllar desde abril de este año y adelantan un proceso de separación luego de 13 años de matrimonio.



“Alrededor de las 5:00 de la tarde yo estaba con mi hijo de cuatro años en la casa donde yo vivo y recibí una llamada de ella muy alterada y gritándome. Me decía que me iba a traer a Juan Pablo, que fue al que le pegó, porque según ella estaba insoportable y no la dejaba compartir con sus amigos. Yo le pedí que me pasara al niño y durante tres minutos no me habló, el niño solo lloraba”, contó Guzmán.



El padre agregó que: “Luego de 15 minutos recibo otra llamada de ella diciéndome que estaba al frente de mi casa con el niño. Cuando el niño me vio, corrió hacia mí pidiéndome que no lo abandonara y me mostró el brazo izquierdo que estaba herido”.

Guzmán contó que, además, el menor presentaba rasguños en su cuello y espalda.



Según información del medio Ondas de Ibagué, Cuéllar negó todo lo sucedido y calificó el comportamiento del menor como una “pataleta”. Además, dijo que “el niño está en crisis por el divorcio y no se le puede decir nada porque arma un show”.



Respecto a la epicrisis emitida por el hospital que fue entregada al padre del niño, la mujer dice que “ese documento es falso y que fue adulterado para perjudicar su imagen”, según Ondas de Ibagué.



EL TIEMPO intentó comunicarse con la implicada, pero hasta la mañana de este miércoles no había recibido respuesta.



Según Guzmán, ese día Cuéllar estaba con unos amigos en la casa, al parecer tomando licor. El niño le cogió el celular y esto la enfureció. De acuerdo con la versión del padre sobre lo contado por el niño, Cuéllar lo arrastró por el piso, le pegó en el estómago, lo arañó y le haló el pelo. “Todo esto me lo contó el niño, porque yo no estaba ahí en ese momento”, aseguró Guzmán.



Guzmán se comunicó con Bienestar Familiar y reportó el caso y la entidad decidió darle la custodia temporal del menor. Adicional a esto, también denunció a Cuéllar por maltrato infantil ante la Fiscalía General de la Nación.



Según le contó Guzmán a EL TIEMPO, él también ha sido agredido físicamente por parte de Cuéllar.

MARIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ