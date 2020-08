Casi 500 personas ganaron la lotería con número de Uribe en la Guajira

En La Guajira cerca de 500 personas resultaron ganadoras del chance con el número 1087, correspondiente a los cuatro primeros dígitos de la reseña judicial del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, el cuál cayó el pasado miércoles con la lotería del Valle.



(Le recomendamos leer Así se robaron $ 24.000 millones de un banco sin hacer un solo disparo)

Así lo dieron a conocer los dos administradores de las tres oficinas de chance legal existentes en La Guajira, las cuales operan en Riohacha y en el sur del departamento. Se estima que la premiación entregada supera los 1.000 millones de pesos.



"Prácticamente nos pelaron con ese número, gracias a Dios como empresa tenemos una estructura suficiente para respaldar a los clientes, cosa que no pasa con el chance ilegal. Pero eso es de gran satisfacción para nosotros", sostiene Jorge Iván Sánchez, gerente de Supergiros Riohacha que opera además para los municipios de Manaure y Dibulla, donde 250 personas resultaron ganadoras.



(Lea también: Santa Cruz del Islote: la isla más poblada del mundo vence la pandemia)

Hacía mucho tiempo no entregábamos tanta premiación entre los apostadores y eso es de gran satisfacción para la compañía y más en esta época de pandemia por la covid-19 FACEBOOK

TWITTER

Por otra parte, en el sur de La Guajira, unas 200 personas se ganaron un total de 600 millones de pesos con el chance. La mitad de esta premiación quedó en el municipio de San Juan del Cesar y otros 100 millones fueron entregados en Villanueva, donde paradójicamente Uribe cuenta con una gran votación y simpatizantes.



El resto de la premiación fue entregada en menor escala desde Hatonuevo hasta La Jagua del Pilar. Se estima que el número de ganadores y de dinero entregado pueda ser mayor, ya que no se conocen por parte de la empresa encargada de las apuestas en el municipio de Maicao.



(Le puede interesar: Alcalde de Medellín revela los primeros nombres de nueva junta de EPM)



De acuerdo a lo que se pudo conocer, los apostadores ganaron a través de los diferentes productos: el chance convencional, el paga más, el súper chance y el triple tasa.



Aunque todos los días hay ganadores, esta es la segunda vez en el presente año que realizan una premiación de forma masiva. Primero ocurrió con el 3448, relacionado al fallecido Diomedes Díaz, hace un par de meses



"Hacía mucho tiempo no entregábamos tanta premiación entre los apostadores y eso es de gran satisfacción para la compañía y más en esta época de pandemia por la covid-19, cuando la gente necesita dinero para solventar las necesidades que tiene", indicó Pablo Trillos, gerente de Supergiros en el Sur de La Guajira.



(Además: Valiente niño salvó un águila herida de presuntos traficantes de fauna)



Mientras unos sonríen de felicidad, también hay un gran número de personas que resultaron estafados con el chance ilegal, ya que no hay quien responda por la premiación.



ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

Riohacha