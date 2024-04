Casa por cárcel para conductora que atropelló a tres personas en Armenia

Un juez de control de garantías de Armenia le otorgó casa por cárcel a Melissa Cortés Guzmán, la mujer que este Viernes Santo provocó un accidente de tránsito y arroyó a tres personas cuando manejaba en estado de embriaguez.

Según señaló el juez durante la audiencia de medida de aseguramiento, aunque la mujer pudo evitar el riesgo y el desenlace fatal que ocasionó “tampoco había voluntad de causar daño”.

“Melisa no podía confiarse en que evitaría el resultado final, simplemente lo dejó al azar porque no se encontraba en condiciones anímicas normales, no estamos hablando de un delito intencional porque tampoco había voluntad de causar daño, pero la imputada sí pudo evitarlo”, dijo el juez.

Además dijo que Cortés cometió el delito de homicidio bajo la modalidad de culposo imprudencial.

La imputada deberá permanecer en su residencia y presentarse cuando sea requerida para lo cual se le solicitó a la policía de Cajamarca, Tolima, acudir periódicamente a su casa para verificar que esté cumpliendo con la medida.

La medida fue apelada por la Fiscalía y por la defensa de la víctima, no obstante otro juez definirá si sigue con medida de aseguramiento o la envía a prisión.

Cabe mencionar que Cortés aceptó el delito de homicidio culposo y ahora espera que un juez de conocimiento determine la pena que deberá cumplir tras la muerte de Arlés Arbeláez Morales durante el accidente.

Su pena oscilará entre los 4 y 8 años de prisión pero debido a que aceptó el delito tiene derecho a una rebaja en su sentencia.

