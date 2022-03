La Fiscalía General de la Nación informó que en las últimas horas fue judicializada la persona, señalada de presuntamente ocultar el vehículo en el que se movilizaba el consejero mayor de la Asociación Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), Miller Correa, antes de ser asesinado el pasado 14 de marzo en zona rural de Popayán.



Así lo dio a conocer, el director seccional de Fiscalías en Cauca, Gustavo Montaña, quien señaló que el acusado ya fue presentado ante un juez de control de garantías de El Tambo, Cauca.



El ciudadano es imputado por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, en concurso con receptación.



La captura se dio gracias al trabajo en conjunto entre la Policía, la Fiscalía y la Guardia Indígena.



El director seccional de Fiscalías, explicó que las autoridades localizaron el automotor a través del sistema GPS en una finca ubicada en la vereda El Higuerón en el municipio de El Tambo, a 30 minutos de dónde fue asesinado el dirigente indígena.



El automotor estaba estacionado y cubierto con plásticos.



El implicado no aceptó ninguno de los delitos.



Un juez determinó que el ciudadano debe cumplir medida de aseguramiento en lugar de residencia.



“Continuamos realizando trabajos articulados con el CTI, la Policía Nacional, la guardia indígena para avanzar de manera rápida y capturar a los responsables de este crimen”; puntualizó el director de fiscalías.



“Estamos trabajando para capturar y judicializar a todas las personas que participaron en este hecho que hoy enluta a la comunidad indígena del departamento del Cauca”, agregó el director de fiscalías.



El cuerpo del consejero fue hallado este martes 15 de marzo con señales de disparos con arma de fuego a las afueras del barrio Lomas de Granada de Popayán.



Según testigos, el ‘Thu’tenas’ fue visto por última vez alrededor de las 6:40 de la tarde de este lunes al norte de la capital caucana.



En un pronunciamiento hecho por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), se señala que este es un crimen político que afecta enormemente al movimiento indígena caucano.

“Creemos que es un crimen político en la medida en que las circunstancias y las evidencias alrededor de la escena de los hechos indican que no se trata de un simple robo”, aseguró el líder indígena Eduin Capaz Lectamo en representación de la consejería del CRIC.



“Al parecer se estarían dando retaliaciones frente a lo que está sucediendo en el país, frente a las últimas coyunturas electorales”, agregó Capaz.



El nombre de Miller Correa, apareció el pasado 7 de marzo en un panfleto, firmado supuestamente por las ‘Águilas Negras Bloque Suroccidente de Colombia’ en el que se realizaban amenazas contra él y contra otros líderes del norte de ese departamento.



Aida Quilcué, reconocida líder de la región y quien logró en las recientes elecciones una curul en el Senado por la Circunscripción Especial Indígena del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), indicó que este 16 de marzo se conoció un nuevo panfleto amenazante hacia líderes del pueblo Nasa y en el que ‘Las Águilas Negras’ se responsabilizan del asesinato de Miller Correa.



“Estamos cumpliendo nuestro comunicado anterior, ya comenzando a limpiar de líderes indígenas y sociales. No se la creían, ahí tienen a su líder izquierdoso Miller Correa en las cuatro tablas. Vamos a hacer masacres colectivas, no nos vamos a dejar doblegar por el llamado Pacto Histórico”, dice el comunicado firmado supuestamente por ese grupo armado.



En el panfleto, nombran a varios líderes de la región que van a “dar de baja”, entre esos, Eduin Capaz.



Con este crimen serían 14 los indígenas asesinados en el Cauca y nueve de estos en el norte de ese departamento en lo que va corrido de este año.



MICHEL FRANCOPIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN