Casa Museo Gabriel García Márquez abre sus puertas al publico

Debido al alto índice de visitantes en las temporadas vacacionales, la Casa Museo del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, tiene sus puertas abiertas en jornada especial continua para todo el público, de forma gratuita, de 8:00 AM a 6:00 PM todos los días de la semana.



En lo que va del mes de enero del 2020, el museo ha recibido a cientos de turistas provenientes de ciudades y/o departamentos como Barranquilla, Ibagué, Cali, Santa Marta, Bucaramanga, Armenia, Huila, Villavicencio, Manizales, Medellín, Montería, Cartagena, Caquetá, Guajira, Ocaña, Sincelejo, Montería, Yopal, Cucutá, entre otras.

En cuanto a las visitas provenientes de otros países, se han recibido en los primeros días del 2020, a viajeros de Argentina, Perú, Italia, México, Chile, Estados Unidos, Panamá, Canadá, Francia, Rusia, Costa Rica, Suiza, Uruguay, España, Venezuela, Holanda, Australia, Alemania, entre otros.



La Casa Museo de ‘Gabo’ es un sitio de gran atracción turística y se consolida cada vez más como en un sitio de peregrinación.



El museo cuenta con 14 ambientes característicos de las viviendas caribeñas de la primera mitad del siglo XX y los nombres de cada uno de los espacios fueron autorizados en vida por "Gabo".



Después de varios años de reconstrucción, la vivienda fue convertida en un museo que recrea detalladamente los espacios en los que transcurrió la infancia y adolescencia del reconocido escritor colombiano.



Esta Casa Museo fue abierta al público desde el 25 de marzo del 2010 en el municipio de Aracataca. Fue reconstruida de acuerdo a la descripción realizada por García Márquez en el texto de “Vivir para Contarla”, y es así como Unimagdalena fue escogida por la división de patrimonio del Ministerio de Cultura y el Museo Nacional como respaldo al proceso académico y de difusión de la vida y obra del Nobel.



En su momento para la construcción del guión museológico, se escogieron un grupo de expertos que se basaron en las memorias del Nobel, investigaciones sobre su obra, la historiografía colombiana y regional y entrevistas con familiares y amigos. El guión narra la vida y obra del escritor en todos sus ámbitos: familiar, social, económico, político de la región y el país.



Cuando se termine la temporada de vacaciones, se retomarán los horarios habituales de atención al público: martes a sábado de 8:00 AM – 1:00 PM y de 2:00 – 5:00 PM. Los domingos de 8:00 AM a 2:00 PM y los lunes no hay atención al público.