Casa Museo de Gabo reabre sus puertas en Aracataca

Guías turísticos, artesanos y comerciantes del municipio de Aracataca, Magdalena, celebraron el anuncio de reapertura de la Casa Museo de Gabriel García Márquez, este sábado 6 de marzo en el marco de la celebración del natalicio del Nobel de Literatura.



Este lugar considerado el máximo atractivo turístico del municipio, permaneció cerrado durante todo un año por la pandemia del covid-19.

Los sectores que dependen del turismo, vivían una crítica situación económica debido a que al pueblo habían dejado de llegar visitantes nacionales y extranjeros.



Orlando Rojas, guía turístico de Aracataca, asegura que por la ausencia de turistas, tuvo que dejar esta actividad y dedicarse a vender guineos y al rebusque en general.



“Ha sido un año muy difícil para el sector comercial y turístico del municipio. Hemos pasado muchas dificultades y entrado hasta en depresión y estrés por el desespero. No aguantábamos más”, expresó Rojas.

Con la reapertura del país tras una larga cuarentena, los foráneos volvieron a Aracataca a conocer la tierra de Gabriel García Marquez; sin embargo, se marchaban rápidamente y no dejaban ingresos, pues encontraban cerrado uno de los lugares que habían motivado su visita.



“Nosotros buscábamos atenderlos de la mejor manera y ofrecerles productos de Gabo que se llevaran de recuerdo, pero no era igual, porque al no poder ingresar a la Casa Museo, terminaban molestos e insatisfechos”, agregó.



Algunos locales comerciales que se dedicaban a vender elementos alusivos a Gabriel García Márquez, también debieron apostarle a otro tipo de servicios para no irse a la quiebra.



Todo este sector afectado, reclamó a la Alcaldía para que se gestionara la apertura de la Casa Museo.



El clamor finalmente fue escuchado y este sábado la Universidad del Magdalena, encargada de la administración, anunció que este sábado se volverán a abrir las puertas de este sitio para conmemorar el natalicio de Gabo.



El vicerrector académico de la Unimagdalena, Jhon Taborda dijo que se ha organizado un evento cultural a partir de las 9 de la mañana para rendir homenaje a Gabo y declarar la reapertura oficial de la Casa Museo.



“Estamos muy felices de nuevamente poner al servicio este emblemático lugar en Aracataca. Estuvimos en coordinación con la Alcaldía preparando los protocolos y el trabajo que se desempeñará para volver a recibir a propios y visitantes reduciendo al máximo los riesgos de salud”, manifestó.



A la Casa Museo podrán ingresar máximo 10 personas por recorrido con una duración de 30 minutos, en los cuales deberán atenderse las recomendaciones y exigencias del Ministerio de Salud.



Las visitas estarán disponibles todos los días en el horario de 9am a 4pm.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

