Casi 10 años después, a José Luis Foncilla no deja de conmoverlo el momento en que llega a la tercera parte del recorrido que se realiza en la Casa de la Memoria de Tumaco. Es como un soplo de ilusión después de contemplar en las dos primeras salas el horror del conflicto armado en esta población del Pacífico nariñense.

“Me conmueve, porque después de pasar por tanto dolor uno se da cuenta de que la gente no pierde la ilusión de seguir trabajando por la paz –explica Foncilla–. Pura resiliencia del pueblo”.



Este espacio fue fundado por la Diócesis de Tumaco, y se inauguró el 19 de septiembre del 2013. La fecha fue escogida para conmemorar el aniversario del crimen de Yolanda Cerón, una reconocida lideresa de Tumaco asesinada en 2001 por paramilitares del Bloque Libertadores del Sur de las Auc que en vida luchó por la titulación colectiva de tierras para las comunidades afro de la zona.



El espacio cuenta con tres salas; en la primera, se pueden apreciar diferentes elementos de la cultura afro, todo pensado en lo que social y culturalmente significa esta zona del Pacífico nariñense y cómo se desarrolló el conflicto en la zona.



En segundo lugar –otro espacio conmovedor para sus visitantes–, las madres de las víctimas del conflicto armado en esta región del país, más de 800, instalaron las imágenes de estas personas donde cuentan un poco de quiénes eran y por qué fueron asesinados.



Este espacio ha sido galardonado con premios como el galardón Franco-alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño y el premio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Foto: Cortesía: Casa de la Memoria

El tercer espacio es el dedicado a los visitantes, pues justo donde todos están viendo lo que desde la casa, las comunidades y los principales protagonistas de la región han hecho por la paz en su territorio, un espejo se abre ante quienes miran atentos y se lee el siguiente mensaje: “Estás viendo a la persona más importante para construir la paz”.



Foncilla aún no cree que un espacio “tan poderoso y representativo” esté en riesgo de tener que cerrarse, pues la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y al Servicio Civil para la Paz de Alemania que destinaba los recursos para su mantenimiento concluyó el 31 de diciembre del año pasado, y hoy un litigio legal que viene desde el 2014 es lo único que puede salvarlo.





Lo dice la Ley



El 29 de septiembre del 2014, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá exhortó, en cumplimiento a un derecho de petición hecho por los representantes de la Casa de la Memoria, a la Alcaldía de Tumaco, la Gobernación de Nariño y al Ministerio de Cultura para que contribuyan con el mantenimiento, continuidad y demás gastos que genere este espacio



No obstante, casi nueve años después, desde la Casa de la Memoria señalan que no se ha dado el cumplimiento de dicha sentencia.



“La Alcaldía y la Gobernación han hecho ofrecimientos, pero es dinero que no alcanza –señala Foncilla–. Además, se trata de un sostenimiento, se deben hacer cargo, no es solo dar un dinero y ya”.



Foncilla asegura que el presupuesto anual de este recinto puede superar los 200 millones de pesos al año, pero hasta ahora la Alcaldía de Tumaco y la Gobernación, indican, aportarían unos 20 millones, lo cual, denuncian, no alcanzaría.



Emilsen Angulo, alcaldesa de Tumaco, asegura que ha estado al tanto de la situación, pero considera injusto que las otras dependencias implicadas quieran que la administración asuma todos los gastos.



“El año pasado puse unos recursos por 20 millones de pesos –explica la alcaldesa–. El presupuesto debe ser compartido, a mí me parece injusto que la Casa de la Memoria y las otras entidades quieran que la Alcaldía asuma una responsabilidad cuando somos tres los implicados y nosotros los de menos recursos”.



Emilsen Angulo, alcaldesa de Tumaco, asegura que ha estado al tanto de la situación, pero considera injusto que las otras dependencias implicadas quieran que la administración asuma todos los gastos. Foto: Cortesía: Casa de la Memoria

La funcionaria aseguró que “conocemos y respetamos nuestras responsabilidades, estoy de acuerdo con asumir lo que me toca, pero no toda la responsabilidad. Acá todos los días se cae un puente y no voy a asumir responsabilidades que no son mías”.



Angulo indicó que hizo un llamado al Gobierno Nacional para que desde el Ministerio de Cultura se encarguen de un 40 por ciento de los recursos, mientras que la Alcaldía y la Gobernación ponen de a 30 cada una.



Pero hasta ahora no ha habido información sobre este plan y nadie se ha comunicado con la alcaldesa.



Por su parte, voceros de la Gobernación de Nariño aseguran que desde la administración departamental ya existen recursos aprobados por 40 millones de pesos. No obstante, tras unas mesas de diálogo con la Diócesis y miembros de la Casa, aún no ha habido un acuerdo para la entrega.



Además, señalaron los voceros, se ha pedido claridad sobre el tiempo que deben permanecer estos recursos desde la Gobernación para que las próximas administraciones lo tengan en sus cuentas, pero no ha habido una respuesta.



Clamor por las víctimas



Desde hace más de cinco años, se vienen dando espacios para el diálogo entre las partes que deben aportar en este recinto. No obstante, tras varias tutelas y derechos de petición, señala Foncilla, aún no hay un acuerdo y cada vez se hace más difícil tener abierta la Casa de la Memoria.



“Hemos recibido apoyos puntuales del Ministerio de Cultura en un solo año, por 10 millones de pesos, una sola vez de la Alcaldía de Tumaco por 30 millones de pesos y en cuatro años diferentes montos entre 20 y 40 millones de pesos por parte de la Gobernación de Nariño –informan desde el recinto–. Consideramos que estos aportes puntuales y descontinuados no suponen un cumplimiento del exhorto”.



Este espacio ha sido galardonado con premios como el galardón Franco-alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño y el premio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Este es el único museo de los 10 municipios del Pacífico nariñense y cuenta con 10.000 visitantes al año.

También, en este espacio se llevó a cabo la posesión simbólica del exvicepresidente Óscar Naranjo, en 2014, mismo día en que se realizó un acto de perdón por parte de las Farc.



“El día que se inauguró fue muy bonito –recuerda Foncilla–. Fue conmovedor porque no había recursos para iniciar, entonces el Grupo Motor de la Casa de la Memoria, un grupo de mujeres que se han empoderado de la casa, fueron ellas las que la pintaron y pusieron las cortinas. Se inauguró con el apoyo de cada una de ellas”.



Contemplando con nostalgia el pasado, Foncilla sostiene que no sería justo dejar que un lugar que ha sido ejemplo para muchas actividades de memoria nacional e internacional, además de ser centro de investigación sobre el conflicto, se pierda por la falta de recursos.

