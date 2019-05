Fiscalía abre nueva investigación al ex secretario de salud de Córdoba

Una nueva línea de investigación en contra del ex secretario de salud departamental de Córdoba José Jaime Pareja, anunció la Fiscalía por supuestas irregularidades en el manejo de recursos destinado a la atención de pacientes de escasos recursos económicos

En esta oportunidad la Fiscalía le imputará los delitos de concierto para delinquir en calidad de autor, prevaricato por acción y peculado por apropiación.



Pareja es uno de los protagonistas del escándalo de corrupción conocido como el cartel de la hemofilia que se trató del desangre de más de 80 mil millones de pesos de la salud en ese departamento, con cobro de cuentas ficticias por la supuesta atención a pacientes con dicha enfermedad.



El pasado 23 de abril recobró su libertad por vencimiento de términos, luego de permanecer un año preso.



Por ese primer caso, Pareja fue acusado de los delitos de concierto para delinquir y cohecho. Pese a haber quedado en libertad, continúa vinculado y está obligado a presentarse a las citaciones cada vez que sea requerido y no puede salir del país. El ente acusador interpuso una apelación frente a la decisión del juez de garantías.



Aunque el ente acusador no ha entregado detalles de la nueva investigación, se supo que varios investigadores estuvieron durante meses en la Gobernación de Córdoba, específicamente en la Secretaría de Salud Departamental, revisando documentación relacionada con recursos de atención a población desprotegida.

Incluso, el pasado 9 de mayo cuatro personas entre funcionarios y ex funcionarios de la Gobernación de Córdoba fueron capturadas por supuestos actos de corrupción y a dos más les imputarán cargos por los mismos hechos.



Se trata de Lina Marcela Pérez Petro, Lilia Pineda Doria, Edson Emérito Sánchez Moreno y Manuel Salas Berrío, quienes fueron capturados por agentes de la Dijín de Bogotá y llevados posteriormente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía de Montería.



Los capturados serían responsables de la apropiación de aproximadamente 2.100 millones de pesos, al suscribir un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y soportar la ejecución del mismo con documentación falsa. El contrato es perteneciente a la Secretaría de Salud Departamental.



Los delitos imputados a los capturados son peculado por apropiación y falsedad en documento público.



Otros dos ex funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental, Alfredo Aruachán Narváez (ex secretario de Salud Departamental) y Ciro Barbosa Trujillo (ex asesor de contratos de la Secretaría de Salud Departamental) serían llamados a imputación de cargos por estos mismos delitos.