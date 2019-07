Por tutelas falsas desnudan 'cartel de la hemofilia' en Bolívar

En fallo de primera instancia, la Contraloría General de la República declaró la responsabilidad fiscal del exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín (2012- 2015), y de seis personas más, entre ellos tres exfuncionarios de la Gobernación, por el llamado 'cartel de la hemofilia'.



En audiencia celebrada en Cartagena, la Contraloría anunció que el exmandatario de Bolívar deberá pagar la suma de 1.205 millones de pesos por el llamado 'cartel de la hemofilia', que habría reportado falsos enfermos al sistema de salud. Según el ente de control, en el año 2012, Gossaín ordenó el pago de millonarios tratamientos de hemofilia sin constatar si el departamento estaba en la obligación de realizar dichos pagos.

Pero la Contraloría fue más allá y señaló que “estos pagos se hicieron amparados en tutelas que resultaron ser falsas, no existieron dichas tutelas, funcionarios de la Contraloría fuimos a los juzgados y esas tutelas no existieron”, dijo José Miguel Char Chicre, contralor delegado intersectorial número dos de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría General de la República.



El presunto robo a la nación por el 'cartel de la hemofilia' en Bolívar supera los 26 mil millones de pesos.



El mismo Juan Carlos Gossaín, según la Contraloría, habría hecho un pago de 1.205 millones de pesos a una IPS vinculada al proceso.



También es investigada la exsecretaria de salud departamental Ana María del Carmen Álvarez, a quien señalan de autorizar procedimientos, argumentando urgencia.

Nacha Newbal Jiménez, directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud departamental de la época, según la Contraloría, certificaba este tipo de procedimientos como legales, por lo que también está vinculada a la investigación.El fallo el ente de control también involucra a la Fundación Ciénaga de la Virgen, cuya representante legal es Emperatriz Agámez Meléndez, como contratista, y a Luis Eduardo Ortiz Herrera, auditor médico y líder del programa de prestación de servicios de salud de esta fundación.

También es investigada, como prestador de servicios de salud, la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud (Asistegral), cuya representante legal es Gloria Patricia Giraldo Jaramillo.



A su vez la Contraloría declaró responsabilidades sobre la Previsora S.A., por el manejo de la póliza global de entidades estatales, y Axa Colpatria, entidades llamadas a responder en calidad de terceras civilmente responsables por el monto del valor asegurado menos el deducible a que haya lugar.

Exgobernador responde

"Durante cuatro años se ha intentado asociar el pago por cumplimento de tutelas a pacientes hemofílicos, que en el caso de Bolívar está más que probada su existencia y la prestación del servicio, con el denominado 'cartel de la hemofilia' ocurrido en Córdoba donde no existían pacientes y por tanto no hubo atención alguna", señala el exfuncionario, Juan Carlos Gossaín.



"Únicamente me atribuye el pago en el año 2012 de una resolución, en la misma forma que lo había venido realizando la Superintendencia de Salud mientras duró la intervención de esta dependencia pero sin que, extrañamente, a la Superintendencia se le haya vinculado al proceso", agrega Gossaín.



"Dicha actuación está referida al tratamiento integral prestado a pacientes hemofílicos, sin ninguna relación con el 'cartel de la hemofilia' de Córdoba. Han sido los medios de comunicación y no la Contraloría quienes han hecho esa indebida y malintencionada conexión", agrega.



"Después de haber iniciado imputando cargos por más de $ 25.000 millones de pesos, la sanción que me imponen es de $ 1.205 millones, si bien considerable, desproporcionadamente alejada de la escandalosa cifra declarada a los medios de comunicación. Esta medida la he apelado de inmediato", concluye Gossaín.





John Montaño

Redactor del EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas