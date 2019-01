Cartageneros piden al Ministerio de Cultura no intervenir las murallas

El proyecto ‘Cocina tradicional cartagenera’ liderado por el Ministerio de Cultura y el Distrito de Cartagena, y con el cual se plantea intervenir el baluarte de San José, en las murallas de Cartagena, no fue incluido en el Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico, Pemp.

Así lo denunció este martes la Fundación Centro Histórico en el encuentro entre las comunidades del barrio Getsemaní y la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez.

“No es viable un proyecto que no fue incluido en el Pemp, nunca nos dijeron si hay o no un visto bueno de los comités de patrimonio tanto distritales como nacionales, ahí hay un vacío grande”, señaló la arquitecta Edith Salas, de la Fundación Centro Histórico.



Al cierre de esta edición, en un acalorado encuentro con las comunidades de Getsemaní, la ministra Vásquez escuchó las inconformidades y el rechazo unánime la ejecución del proyecto ‘Cocina tradicional’.



“Ministra, no nos toque las murallas”, fue el grito unánime de los getsemanisenses, que le recordaron a la Ministra que en Cartagena ya hay baluartes que fueron privatizados, como el baluarte Santo Domingo, donde hoy funciona Café del Mar, que solo permite el ingreso a clientes, o el baluarte de San Francisco Javier, donde hay un bar privado.

“El proyecto fue planteado de afán y por eso la comunidad nunca estuvo informada a fondo ni a tiempo, este tipo de intervenciones no tienen reversa y podrían afectar el patrimonio arquitectónico de Cartagena”, dijo el abogado Tomás Ricardo.

Vásquez señaló que le garantiza a la comunidad que el baluarte jamás será privatizado. Las obras son responsabilidad de la Escuela Taller Cartagena de Indias y se adelantan desde el 2017.



Entre las adecuaciones planteadas está la mejora en el sistema de ventilación de la casamata, con un sistema de desfogue que permite extraer aire caliente. También se instaló una campana de extracción donde originalmente se encontraba el sistema de ventilación de la casamata, pero fue retirada ante la indignación de la gente.



John Montaño - Corresponsal de EL TIEMPO en Cartagena