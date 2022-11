Se fue a Australia en 2019 buscando conocer nuevas costumbres y cultura, tener una mejor calidad de vida y perfeccionar el idioma inglés. La cartagenera Claudia Viloria Mendoza, de 32 años, vivía feliz en la ciudad de Melbourne, pero hace unos meses su vida dio un vuelco total.



Recientemente le diagnosticaron cáncer de linfoma linfoblástico de células T que se ha manifestado como un tumor de 11 centímetros ubicado en el tórax.



"El cáncer que tengo es agresivo y rara vez ocurre en personas de mi edad, por lo que la única opción que tengo de tratamiento en este momento es someterme a una compleja ronda de quimioterapia de 2 años", aseguró Viloria.



La mujer es una de las cofundadoras de Gals en Australia, una comunidad en línea que apoya a las mujeres latinas que residen en ese país y las orientan para encontrar empleo profesional.



La historia

La plataforma GoFundMe realiza una campaña de donación para cubrir los costos médicos y tratamiento. A través de esta plataforma, Claudia Viloria contó detalles de lo que ha sido vivir esta pesadilla lejos de su familia.



"Después de mediados de agosto comencé a sentirme muy enferma, presentando síntomas como disfagia (dificultad para tragar), dificultad para respirar al acostarme, dolores de cabeza, dolor en el pecho y el cuello y un nudo en la garganta", narró.



Contó que fue a su "médico de cabecera , que inicialmente me diagnosticó problemas de tiroides y reflujo gastroesofágico. Sin embargo, antes de que pudiera asistir a mi próxima cita médica con un gastroenterólogo, el 9 de octubre después de cenar con una amiga no pude respirar por lo que ella llamó a una ambulancia, que me llevó a la sala de emergencias del Hospital Público St Vincent's – donde he sido admitido desde entonces".

Pide ayuda para recibir tratamiento

Viloria Mendoza aseguró que fue sometida a varios exámenes para poder ser diagnosticada adecuadamente.



"Debido a la naturaleza agresiva de mi cáncer, comencé tratamientos intensivos de quimioterapia durante mi segunda semana de hospitalización. Sin embargo, dado que no soy ciudadana australiana, mi seguro de salud privado solo cubrirá una cantidad mínima de los costos médicos asociados con mi tratamiento. Además, debido a que mi condición es potencialmente mortal, regresar a Colombia para recibir tratamiento no es una opción", explicó.



La cartagenera afirma que su única opción es el tratamiento avanzado en ese país.



"Mi única opción de tratamiento debido a la naturaleza rara y avanzada de mi diagnóstico son los siguientes protocolos de quimioterapia que pueden durar 2 años. A partir de ahora, estoy en el hospital hasta que se complete el protocolo I, y luego recibiré quimioterapia todas las semanas durante al menos 4 días", aseveró.



Claudia debe cubrir los costos médicos y de tratamiento, transporte, alimentos, alquiler, facturas y otros gastos de vida.



"Les pido a todos ustedes que me ayuden con estos costos, especialmente con el tratamiento de quimioterapia que, con suerte, reducirá el tamaño de mi tumor. Mientras lucho contra el cáncer, cualquier ayuda que me puedan brindar, sin importar cuán grande o pequeña sea, será muy apreciada", explicó la mujer desde el Hospital Público St Vincent's.



Y aprovechó para pedirle a quienes la leen que, "si se sienten enfermos, no lo ignoren, acudan a su médico de cabecera y busquen respuestas; un diagnóstico oportuno puede salvarles la vida".



Quienes deseen donar, lo pueden hacer a través de la plataforma GoFundMe.