Los 20 años de la fiesta de año nuevo de Plaza San Pedro en Cartagena

Este 31 de diciembre el brindis de media noche con champaña en la Plaza de San Pedro Claver, en el corazón Histórico de Cartagena, será en honor a los 20 años de la fiesta más emblemática del corralito de Piedra:



se trata de la despedida de año y noche de las Estrellas que, desde hace dos décadas, organiza el Restaurante San Pedro.

La misma plaza que es epicentro del Festival Internacional de Música Clásica, se viste de gala para alegrar a los hogares cartageneros y visitantes, que por estos días llegan a la ciudad.



Este año los artistas invitados son Poncho Zuleta y su acordeonero ‘El Cocha’ Molina, que traen un amplio repertorio de vallenato clásico.



La agrupación merenguera, Rikarena, llega desde República Dominicana para celebrar dos décadas de carrera musical.



La nota salsera será con la Colombia All Star que trae todos los clásicos del género más bailado en la costa Caribe.

El menú de la noche estará a cargo de Romeris Cabra, el chef titular del Restaurante San Pedro. Foto: Yomaira Grandett/ Archivo EL TIEMPO

El menú para la despedida de año está a cargo del Chef Romeri Cabria.



“Para esta noche especial tenemos solomillo de cerdo, langostinos 16/20, galantina de pollo, todo montado sobre un puré de papa criolla, y bañado con salsa de uva Isabela y una sutil salsa de menta”, señala el Chef Romeri.



La celebración está garantizada bajo la dirección de Jairo Castellar, el hombre de la sonrisa amable, y autor intelectual, desde hace dos décadas, de esta fiesta maravillosa.



“Fuimos de los primeros en hacer del Centro Histórico el mejor escenario para recibir el año nuevo. Luego hoteles y otros restaurantes convocaron a las plazas. Por nuestro escenario han pasado grandes artistas como las Chicas del Can, Checo Acosta, la gran orquesta con los músicos del Grupo Niche y Guayacán, entre muchos”, recuerda Jairo Castellar.



Cuando las campanas de la iglesia marquen las 12 de la noche la plaza se prenderá con sus ya tradicionales juegos pirotécnicos.



“Llevamos 5 años recibiendo el año en familia, en la Plaza San Pedro de Cartagena, y es una experiencia maravillosa. Primero entramos a misa a la iglesia a dar gracias a Dios por tantas bendiciones y luego salimos a celebrar la vida y el amor en familia”, dice Lucía Díaz, comerciante de joyas del Corralito de Piedra.

Para esta noche especial tenemos solomillo de cerdo, langostinos 16/20, galantina de pollo, todo montado sobre un puré de papa criolla, y bañado con salsa de uva Isabela y una sutil salsa de menta

Para muchos cartageneros y turistas asistir a este escenario mágico para una fiesta inolvidable, se ha convertido en todo un ritual para recibir el año nuevo.



A esta fiesta llegan todos los 31 de diciembre personajes de la política, la farándula, el periodismo, así como personalidades de todo el Caribe colombiano.



“Tengo mi cábala personal para recibir siempre el año: El 31 por la tarde me baño en el mar, luego me visto de blanco y me voy con mi familia a misa en la Iglesia de San Pedro, salimos del templo y a la fiesta del Restaurante San Pedro, y el primero de enero regreso al mar para darle la bienvenida al año”, dice el escritor y guionista Joe Cervantes.



Informes en los teléfonos 316 47 42 972 y 6 64 16 88



