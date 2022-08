La espera acabó. Después de 20 años de lucha y búsqueda de dignificación laboral, los 64 guardavidas de Cartagena entrarán a la planta de personal del Distrito.



Si, la primera ciudad turística del país no contaba con un cuerpo oficial de salvavidas contratado directamente por el Distrito.



Según el Distrito es el primero de Colombia con contrato directo con alcaldía, así lo anunció en la mañana de hoy el alcalde, William Dau Chamat, durante el acto de posesión que los vincula en cargos de carrera administrativa bajo la modalidad de provisionalidad.



“El cuerpo de rescate náutico de Cartagena ya no tiene que estar mendigando una OPS, buscando padrinos políticos para que les hicieran un contrato. Confirmamos que cuando no se roban la plata y se tiene voluntad política las cosas sí pueden cambiar. Tal como lo prometí en 2019, después de una protesta porque no tenía contratos, hoy hacen parte de la planta de personal del Distrito y les cumplimos”, dijo el alcalde William Dau.



"Extiendo mis agradecimientos a Dios y al alcalde William Dau. Hemos luchado por esta oportunidad desde el año 2001. Cartagena siempre tuvo un servicio de guardavidas intermitente, que no permitía mayor seguridad, contratados por terceros y con pocas garantías laborales, adeudándonos salarios y prestaciones sociales", dijo Víctor Torres, guardavida del Distrito.



Después de realizar los estudios técnicos y financieros ante el Concejo Distrital y la Dirección Administrativa de Función Pública, el gobierno de Salvemos Juntos a Cartagena lo logró.



"El 31 de diciembre de 2019 el alcalde William Dau lo prometió, le dijo a todos los guardavidas del Distrito que haría todo lo posible para que este cuerpo hiciera parte de la planta de personal del Distrito. Hoy esa promesa se cumplió y estos guardavidas y sus familias cuentan con mayor garantías laborales y una vida más digna", dijo el director (e) de Distriseguridad, Luis Enrique Roa Merchán.

Durante 20 años lucharon para que los contratarán

Desde el 2003, el cuerpo de guardavidas de Cartagena buscaba una oportunidad, primero estuvo vinculado como un organismo de rescate voluntario, adscrito a la policía de la ciudad. Posteriormente, hicieron parte de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias, pero sin una vinculación formal que les diera las garantías laborarles estables que necesitaban.



El cuerpo de guardavidas se organizó, a tal punto que crearon una cooperativa con el objetivo de luchar por sus derechos e intereses, toda vez que el servicio que prestan es público y esencial, sobre todo en una ciudad como Cartagena de Indias, con amplia vocación turística.



En el año 2016, el Concejo de Cartagena, por iniciativa de la bancada liberal, aprueba un Proyecto de Acuerdo, por medio del cual se establece el sistema de rescate de salvamento náutico y turístico, con la misión de formalizar el servicio de los salvavidas en la ciudad.



A partir del 2018, los guardavidas son vinculados a través de órdenes de prestación de servicios y, año tras año, habían venido luchando por el reconocimiento de sus derechos laborales.

La labor de los guardavidas, un compromiso con la vida



La labor de los guardavidas inicia desde muy temprano, trabajan sin descanso los 7 de la semana. En su calendario no existen días feriados, ni domingos en familia.



“Trabajamos de lunes a domingo, desde la 6 de la mañana, hasta la 6 de la tarde. No nos importa exponer nuestras vidas para salvar a los demás. La labor que desarrollamos no sólo es de rescate, sino también preventiva para que los bañistas y turistas no sufran ningún caso que lamentar", dijo Henry Cardosa , guardavidas de la ciudad.



La histórica firma contó con la presencia del director (e) de Distriseguridad, Luis Enrique Roa Merchán; la directora de Talento Humano, María Eugenia García; el secretario General del Distrito, Carlos La Rota; la secretaria de Hacienda, Diana Villalba; la gestora social del Distrito, María Angélica Klee; la presidenta ejecutiva de Corpoturismo, Natalia Bohórquez; así como representantes de la Policía Nacional y de la Escuela de Naval de la Armada, quienes fueron testigos de la firma del Decreto y del Acta de posesión.



