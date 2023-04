No cesan las quejas por cobros elevados en las playas de Cartagena. En un hecho reciente, testigos denunciaron a una mujer que pretendía cobrarle, al parecer, 1 millón de pesos a un turista mexicano por un masaje.



(Lea también: En video: turista en Cartagena denuncia que masajista le robó el celular)



De acuerdo con la versión de los presentes, el caso se presentó el viernes santo en el sector de Bocagrande, donde la masajista le prestó el servicio al hombre, quien aprovechaba las vacaciones de Semana Santa para disfrutar del balneario.

Después de haberle brindado un breve masaje, de “10 minutos”, según comentan los testigos, la señalada y sus acompañantes le dijeron al turista que debía darles 1 millón de pesos por el masaje.



Sin embargo, unos bañistas que estaban junto al afectado grabaron el momento del cobro y el video fue difundido en la noche de este domingo a través de las redes sociales, donde se hizo viral.



En la grabación, se logra observar la sorpresa que se llevó el turista con la insistencia de la mujer. No obstante, estaba dispuesto a saldar el valor exigido, si no es porque otros vendedores y turistas intervinieron.



Con unos fajos de billetes de 50.000 pesos en las manos, el mexicano escuchaba cómo los prestadores de servicios turísticos de esta playa reprendían a la ciudadana por el excesivo cobro.

#Cartagena | Una nueva denuncia por cobros elevados en playas de Cartagena. Esta vez, en Bocagrande, donde una masajista pretendía cobrarle, al parecer, 1 millón de pesos a un turista mexicano por el servicio. pic.twitter.com/9wWESaMWI9 — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) April 10, 2023

El reclamo de un vendedor de Bocagrande

¡Sí estás mintiendo, estás mintiendo! FACEBOOK

TWITTER

“¡Sí estás mintiendo, estás mintiendo! ¿A ti te gustaría que te cobren tres almuerzos por…? (Inaudible)”, le cuestionó un vendedor.



Entonces, la mujer debió recular y, al ver que estaba siendo grabada, le pidió al turista 50 mil pesos. “Dame los otros 50 mil. ¡No, a ella no, a mí!”, le advertía al hombre.

“¡Por eso es que no progresan! Yo de usted ni les pago ahora”, sugirió una bañista que salió en defensa del extranjero.



Por lo anterior, la masajista respondió: “¡A mí no me importa, estoy cobrando lo justo, no estoy cobrando de más!”.



(Además: En video: turista en Cartagena denuncia que masajista le robó el celular)

Turistas rechazaron esta 'injusticia'

Asimismo, intimidó a las bañistas con demandarlas antes las autoridades por grabarla.



“Están haciendo una injusticia con la gente de afuera… Ni en un spa”, le recriminaron algunos testigos.



Hasta el momento, las autoridades de la ciudad no se han referido a este nuevo de hecho de cobros excesivos en las playas locales.



Deivis López Ortega

Redacción EL TIEMPO

Caribe

Más noticias:

- Nevado del Ruiz, EN VIVO: actividad del volcán sigue siendo muy inestable

- Golpean brutalmente a policías por pedir que le bajaran el volumen a la música

- Plan retorno en Atlántico: disminuyeron los accidentes durante esta Semana Santa