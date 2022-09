Una fuerte polémica se ha desatado en Cartagena por un video publicado por la influenciadora Nadia Cartagena en su cuenta de Instagram, en el cual muestra cómo realizó una fiesta erótica con bailarines exóticos en un hogar geriatrico de la ciudad y que terminaba con un supuesto infarto de una de las abuelitas que vive en el lugar.

El video -con contenido explícito- causó indignación y despertó la preocupación de cientos de usuarios en las redes sociales, quienes criticaron el actuar de la influenciadora.



En el metraje, Nadia Cartagena señala -con lágrimas en sus ojos- que su intención era solo hacer una fiesta para que los abuelitos se diviertieran, pero que pasó el peor momento de su vida cuando una de las adultas mayores sufre un ataque cardíaco.



"Me llevé el susto más grande de mi vida. No esperé que sucediera lo que pasó. Yo solo quería brindarles un rato de diversión", dice la mujer en su Instagram.



No obstante, debido a las fuertes críticas en su contra, la influenciadora salió a explicar que se trató de un infarto actuado con el cual buscaban llamar la atención de la Alcaldía de Cartagena y criticar la poca atención que le brindan a los adultos mayores de la ciudad.



