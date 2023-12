En Cartagena una pareja sobrevive a un ataque de sicarios a sueldo en el barrio Torices

Una pareja que se desplazaba en un vehículo fue atacada a balazos por sicarios a bordo de una motocicleta. El brutal ataque ocurrió cerca de las 10:30 p.m. en el barrio Torices, en un nuevo episodio de violencia ocurrido la noche anterior.



(Además: Señalado asesino de exfutbolista colombiano tenía casa por cárcel cuando lo baleó)



El vehículo es un Volkswagen, identificado con placas GYZ-810, que presenta cuatro impactos de bala en la ventanilla del conductor.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que dentro del automóvil resultaron heridas dos personas. Aunque las identidades de las víctimas no han sido reveladas, se informó que tanto un hombre como una mujer están siendo atendidos en un centro asistencial y se encuentran bajo observación médica.



Hasta el momento, la policía no ha realizado capturas relacionadas con el caso, y las versiones sobre el incidente aún no son claras.



(También: Matrimonio fallido en Chinú, Córdoba: invitados hicieron 'vaca' para pagar la fiesta)



Los investigadores de la policía trabajan para esclarecer los motivos detrás de este nuevo episodio de violencia en la ciudad.

Más noticias en Colombia

Cartagena