Para Portia Hart, equidad y trabajo digno, sueldo justos para sus empleados es en realidad turismo sostenible.



“Para mí la cultura cartagenera es una cultura loca, ruidosa, compleja; pero también sabrosa, llena de alegría y una cultura guerrera. Acá la gente sobrevive, pero disfruta cada momento, eso me ha enamorado de la ciudad y su gente”, así describe Portia Hart al pueblo de Bocachica, el gueto afro donde, después de recorrer el mundo, montó su negocio.



Se trata del prestigioso club de playa Blue Apple, TOP uno de la ciudad en lo que a turismo de lujo se refiere, que ha recibido la visita de personalidades como Jeff Bezos y el actor Vincent Cassel, y se ha convertido en ejemplo de turismo sustentable y sostenible.



Cartagena es una ciudad donde aún hay explotación laboral por parte de algunos operadores turísticos

Bocachica ese pueblo ardiente en la isla de Tierrabomba, que le da la bienvenida a todas las embarcaciones internacionales que visitan a Cartagena. Este pedacito de África en altamar siempre había estado excluidos y olvidado por los grandes capitales y la inversión.



Aquí es el escenario de operación e de Blue Apple, el club de playa que ofrece diversión y servicios de excelencia y lujo a sus visitantes, y a la posibilidad de crecimiento a sus empleados con salarios justos y contratos a término indefinido, así como todas las prestaciones sociales de rigor.



Podría sonar a un lugar común, pero Cartagena es una ciudad donde aún hay explotación laboral por parte de algunos operadores turísticos y unos pocas empresas hoteleras y de servicios gastronómicos que se lucran mientras que la mano de obra local sigue sumida en la pobreza.



“Qué vale un peso que ganó yo, si lo gano al costo de otro, y qué vale mi negocio si yo me estoy lucrando pero todos mis trabajadores no. De qué vale mi vida si tengo que tener hombres con armas en las puertas de mi negocio porque todos los vecinos quieren entrar para tomar lo que tenemos”, dice Hart quien lleva un mensaje de equidad como la verdadera forma de generar turismo sostenible.

Joice y Milagros, de Bocachica, hacen vasos con botellas de licor. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

En Blue Apple hay 60 personas

trabajando, la mayoría raizales de la isla

Hoy. la sostenibilidad es filosofía en Blue Apple, donde recogen las botellas de la isla y de 12 bares de Cartagena y las transforman en material reciclado y en hermosos juegos de vasos.



“Cuando yo iba a abrir mi negocio en Bocachica, hace un poco más de 6 años, mucha gente, amigos ricos de Cartagena, me dijeron ‘no puedes abrir un club de playa en Bocachica. En islas del Rosario sí, en Barú sí, pero no Bocachica: la gente es mala, te van a robar, no saben trabajar’. Ese fue el consejo de la gente de aquí, pero a mí la isla me gustó, y para sorpresa encontré que la gente de Bocachica es igual a la gente de Francia o Inglaterra. Gente que cuando tiene seguridad alimentaria, que cuando no está preocupada por su familia y cuando tiene igualdad y una vida digna, es gente honesta”, agrega esta joven inglesa emprendedora.



En Blue Apple hay 60 personas trabajando, la mayoría raizales de la isla, pero también hay trabajadores que navegan todos los días desde Cartagena hasta la isla para ganarse el sustento diario.



“Con cada peso que gano, tengo también una responsabilidad y una obligación de asegurarme que todos los que están a mi alrededor también están ganando bien y mejorando la calidad de sus vida”, dice Hart.

En Bocachica, Alberto Valiente hace material de construcción con el vidrio de las botellas que recogen en 12 bares del Centro Histórico. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Empleados viajarán en intercambio

Este año un grupo de empleados de Blue Apple viajará a República Dominicana para un intercambio de saberes. Los cartageneros llevarán todo su conocimiento en gastronomía y servicio de lujo a un hotel, y de esa nación caribeña vendrán raizales para enseñar algo de su cultura.



“Turismo sostenible es que el impacto de mi negocio no sea solo bueno para mí, sino también para mis clientes, mis colaboradores, mis proveedores, el medio ambiente y la ciudad. No somos una entidad sin ánimo de lucro, tenemos todas las ganas del mundo de lucrarnos pero tiene que ser con la comunidad al lado, para mi ese es el desarrollo sostenible, es dando oportunidades”, concluye la empresaria.



John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

