Una verdadera pesadilla se ha convertido para los pasajeros del vuelo OL5325 de la aerolínea Ultra, con ruta Cartagena- Medellín, regresar a sus hogares después de vacaciones.



El vuelo programado inicialmente para las 7:23 pm del pasado miércoles 11 de enero fue reprogramado para las 10 PM.



Pero una vez en la sala de espera, familias enteras, niños y adultos mayores, se enteraron que debía esperar hasta pasada la media noche para abordar.



Turistas afrontan retraso de más de 12 horas en aeropuerto de Cartagena y los tienen esperando en plena plataforma. @ELTIEMPO @ColombiaET @MinTransporteCo pic.twitter.com/S7E0beW0zD — John (@PilotodeCometas) January 12, 2023

Sin embargo, el llamado a la nave nunca se dio.



En medio del desespero y el agotamiento bucearon respuestas en la aerolínea Ultra donde aseguraron que el avión llegaba de Bogotá pero que había sufrido un retraso.



Pasajeros del vuelo OL5325 de La Aerolinea Ultra llevan más de 12 horas de retraso en el aeropuerto de Cartagena, los bajaron del avión y ahora esperan en la plataforma. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@MinTransporteCo⁩ pic.twitter.com/XaNL7v7Hz7 — John (@PilotodeCometas) January 12, 2023

Solo hasta las 4 de la mañana pudieron abordar la nave, pero cuando por fin creían que iban a regresar a casa, comenzó una nueva pesadilla.



“El avión no encendía, el piloto hizo varios intentos para prender el motor pero el avión no respondió. La gente se desesperó y pidió que los dejaran bajar pero no lo permitieron. Una después el piloto asumió la vocería y efectivamente nos dijo que el avión presentaba fallas y que debíamos bajar de la nave”, señaló Laura Isabel Herrera, una de las pasajeras afectadas.



Finalmente los dejaron en plena plataforma de vuelo, al lado de los bomberos.



La Policía tuvo que intervenir ante la desesperación de los viajeros, que aún no abordan un vuelo seguro para un feliz regreso a casa.



Cartagena