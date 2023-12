Nuevo abuso en Cartagena: turista denuncia que le cobraron por un jet ski sin gasolina

Época de vacaciones, turistas entran y salen y el comercio vive un gran momento. Sin embargo, Cartagena es noticia más por los abusos que sufren quienes la visitan que por sus paisajes.



En las últimas horas, en las redes sociales, se conoció otro caso de "estafa" a un turista que pretendía disfrutar de la heroica.

Aparentemente, ocurrió en el corregimiento de Punta Arena, en la zona insular de Cartagena. Allí, el usuario relata que pagó por el servicio de un jet ski, y este se lo entregaron sin gasolina.



"Tengan cuidado en Cartagena - Punta Arena. Este señor es un ladrón. Renta los jet ski sin gasolina, queda uno a la deriva", escribió el ciudadano.



Y añadió, que cuando le hacen el reclamo, los intimida con otro grupo de hombres.



"Luego, con todos sus compinches con intimidaciones y amenazas, exige el pago del servicio sin prestarlo. Un delincuente que acostumbra a estafar a la gente", escribió.

Tengan cuidado en Cartagena - Punta Arena este señor es un ladrón. Renta los Jetsky sin gasolina, queda uno a la deriva y luego con todos sus compinches con intimidaciones y amenazas exige el pago del servicio sin prestarlo. Un delincuente que acostumbra a estafar a la gente!! pic.twitter.com/vHVG4bhBc5 — Mastro C. A. 🇨🇴 (@betomastro) December 25, 2023

El hombre relató que se quedó junto a sus hijos a la deriva en mitad del mar.



"Nos dejaron casi una hora a la deriva en la mitad del mar, hasta casi nos quitan las cosas porque claramente es una estrategia para cobrar más por sobre tiempo", dijo.



Asimismo, el turista denunció que, frente a este hecho de abuso, no tuvo el apoyo de las autoridades.



"No se imaginan todo lo que se buscó un policía, nunca aparecieron. Con mis hijos, todos asustados", indicó.



Añadió que "la Policía ignoró nuestro llamado, según ellos había asuntos más importantes por resolver, parece que son cómplices por omisión".



Frente a este tema, la Policía Metropolitana de Cartagena aún no se ha pronunciado.

Flor Díaz Ospino

