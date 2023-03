Hay revuelo en el gremio judicial de Cartagena luego de conocerse el traslado, de forma repentina, de la fiscal más emblemática de la ciudad en la lucha contra la corrupción y los delitos electorales.



Se trata de la Fiscal 53 de delitos contra la administración pública de Cartagena y electorales Liliana Margarita Velázquez Trespalacios, quien deberá dejar su despachó en el barrio Crespo para instalarse en el Magdalena Medio, zona roja con presencia de grupos armados ilegales.



'Este traslado repentino y sin ninguna justificación es una retaliación por el impacto que mis investigaciones puedan tener', fiscal Velázquez

Qué cosa con Barbosa…



Esta Fiscalía no nos deja de sorprender. Trasladar a una Fiscal de Unidad de Administración Pública Cartagena a la Unidad Magdalena Medio -sin motivación- no tiene presentación. Máxime si también trasladan a su Despacho. Mejor Fiscal 2019. Retaliación? pic.twitter.com/nCQ2BMaz3D — Fredy Machado 🇨🇴 (@machadini) March 28, 2023

Velázquez Trespalacios fue la fiscal que desnudó el mayor entramado de corrupción en la historia de la Ciudad Heroica, cuando la administración del exalcalde, Manuel Vicente Duque, asesorado por el abogado José Julián Vásquez, estableció alianzas con el Concejo para comprar la elección de la Contralora Distrital. Así, con el mayor órgano de control de Cartagena en sus bolsillos, tener vía libre a las arcas de la ciudad.



“Este sorpresivo traslado es una afectación a mi persona, a mi familia y a la unidad para la cual trabajo. Esto es un acto de intimidación. Entre finales del año pasado y lo que va de este año, he compulsado copias a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia por procesos contra personas muy poderosas, con fuero constitucional: Senadores, Representantes a la Cámara. La Corte se queda con los procesos contra aforados y yo con los no aforados. Este traslado repentino y sin ninguna justificación es una retaliación por el impacto que mis investigaciones puedan tener, precisamente, en un año electoral”, señala la fiscal Velázquez Trespalacios, en diálogo con EL TIEMPO.



Gracias al trabajo de la doctora Liliana Velázquez Trespalacios la ciudad y el país conocieron como operó uno de los entramados de corrupción más sonados para el periodo 2016- 2019, y que dejó como resultado la mayor crisis de interinidad que ha vivido la ciudad en su historia con repercusiones aún hoy.



En su cuenta de Twitter, el presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado, manifestó su descontento.



“Qué cosa con Barbosa... Esta Fiscalía no nos deja de sorprender. Trasladar a una Fiscal de Unidad de Administración Pública Cartagena a la Unidad Magdalena Medio -sin motivación- no tiene presentación. Máxime si también trasladan a su Despacho. Mejor Fiscal... ¿Retaliación?”.

La Fiscalía General de la Nación le otorgó

en el año 2017 la medalla Enrique Low Murtra

Fiscal Liliana Velázquez Foto: archivo particular

Mis investigaciones están impactando a gente muy poderosa, y por eso se produce este sorpresivo traslado. No lo dudo… no tengo pruebas, pero no tengo dudas FACEBOOK

La misma Fiscalía General de la Nación le otorgó en el año 2017 la medalla Enrique Low Murtra a esta mujer por sus investigación y resultados contra los corruptos. Investigaciones que dejaron más de 100 exfuncionarios, ex servidores públicos y contratistas tras las rejas.



“El listado de procesos es muy largo y lo estoy haciendo: están, por ejemplo, proceso electoral de Cartagena en 2015; la alianza entre concejales y alcalde de Cartagena en el 2016 para hacerse a la Contraloría Distrital; el PAE del 2016 en Cartagena; el proceso de desfalco de la rama judicial en 2019; un proceso por un desfalco millonario en Corvivienda. También tengo varios procesos electorales como las elecciones en Achí (Bolívar) en 2019; los procesos electorales de los municipios de Clemencia y San Cristóbal en 2019”, relata la fiscal.



Según esta investigadora, sobre su escritorio reposan más de 168 procesos, que ahora pasarán a tres fiscales. Mientras que los procesos electorales que ella lleva pasarán a un fiscal.



“Esta es una orden del nivel central de la Fiscalía sin ninguna justificación. No pienso aceptarla y elevaré el recurso de reposición al que tengo derecho y accederé a los mecanismos constitucionales como la acción de tutela. Llevo 18 años de servicio, todos en Cartagena. Mi servicio ha sido idóneo, transparente, pero esto es lo que uno recibe”, concluye la funcionaria que insiste:



“Mis investigaciones están impactando a gente muy poderosa, y por eso se produce este sorpresivo traslado. No lo dudo… no tengo pruebas, pero no tengo dudas”.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas