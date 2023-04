Momentos de angustia vivieron 8 pasajeros de una lancha que se movilizaba por el muelle de Cartagena durante la noche del pasado domingo, 9 de abril.



El suceso fue reportado ante las autoridades marítimas de esa ciudad, luego de que una embarcación perdiera el control y se empezara a llenar de agua, a la altura del sector conocido como Castillogrande.

Miembros de la marina y agentes de guardacosta llegaron hasta el lugar para determinar los motivos del accidente, en el cual afortunadamente, no hubo heridos.



En redes sociales, testigos de la situación compartieron imágenes en las cuales se ven a las 8 personas que iban en la lancha y que lograron salir de la embarcación que se volcó minutos después.



Según las autoridades de esa ciudad, se iniciará una investigación contra el piloto y los responsables de la lancha para determinar su participación en el siniestro.



Así mismo, indican que durante la semana santa más de 164.451 personas se movilizaron por los corredores marítimos de esa bahía, pero que no se reportaron más afectaciones o accidentes similares.



Los turistas venían de visitar las playas de Punta Arena cuando ocurrió el suceso.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

