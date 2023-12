Cartagena: Transcaribe tendrá cambio en su sistema de recaudo

Transcaribe, el sistema de transporte masivo de Cartagena, se encuentra en la recta final para la implementación de su nuevo sistema de recaudo. Según la gerencia de Transcaribe, será el primer sistema de transporte masivo del país que opera con un sistema basado en cuentas.



Al sistema de recaudo llega la empresa chilena Sonda S.A. (Sucursal Colombia), que promete no solo mayor eficiencia, sino también una experiencia de usuario más segura y versátil.



Usuarios es que podrán seguir utilizando sus tarjetas actuales

Seguridad para Transcaribe Foto: Transcaribe

El cambio fundamental radica en pasar de un sistema basado en medio, donde el saldo se almacenaba directamente en la tarjeta, a un sistema basado en cuentas. Ahora, el saldo estará asociado a una cuenta en el sistema, vinculada a un código único de la tarjeta o al número de identificación del usuario en caso de personalización.



Esto no solo brinda mayor seguridad y confiabilidad, sino que también permite una mayor rapidez en el acceso al servicio y la posibilidad de utilizar otros medios de pago.



Una de las grandes ventajas para los usuarios es que podrán seguir utilizando sus tarjetas actuales, y se garantiza la continuidad de los saldos que tengan recargados. La actualización tecnológica no implica la obsolescencia de las tarjetas existentes, lo que facilita la transición y minimiza las molestias para los usuarios.



El nuevo sistema abrirá un abanico de opciones para recargar tarjetas, con un aumento de puntos de recarga en los barrios de Cartagena y la instalación de nuevas máquinas de autorecarga en algunas estaciones. Además, se trabaja para habilitar recargas a través de aplicaciones móviles bancarias y billeteras digitales, junto con la posibilidad de utilizar códigos QR, tarjetas débito y crédito directamente en los validadores de buses y estaciones.



La modernización no se limita al sistema de recaudo. Implica la actualización de todos los equipos validadores en buses y estaciones, así como de los dispositivos de comunicación y seguimiento de los vehículos. Esta mejora permitirá a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación y hora de los buses, brindando una herramienta valiosa para planificar sus viajes de manera más eficiente.

La seguridad regresa a Transcaribe Foto: Transcaribe

El proceso de contratación para este cambio significativo en el sistema de recaudo fue meticuloso. Tras la terminación bilateral del contrato con el concesionario Colcard en marzo de 2023, Transcaribe optó por asumir directamente la prestación del servicio y subcontratarlo con un tercero. Diez proponentes de renombre mundial fueron invitados a presentar sus ofertas, sometiéndose a análisis y pruebas de concepto para garantizar su capacidad para asumir el servicio.



Finalmente, la propuesta presentada por Sonda S.A. (Sucursal Colombia) se destacó como la mejor opción. Con experiencia y capacidades demostradas en soluciones de transporte masivo de pasajeros en diversos países de la región, la colaboración promete llevar a Transcaribe hacia una nueva era de eficiencia y comodidad para sus usuarios.



La implementación total del nuevo sistema de recaudo se espera en los próximos días, marcando un hito significativo en la evolución del transporte masivo en Cartagena. Con este paso, Transcaribe no solo busca mejorar la experiencia del usuario, sino también sentar las bases para un sistema de transporte más moderno, ágil y adaptado a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento.

