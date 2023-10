‘Cartagena tiene que promover la prohibición de la prostitución’, Judith Pinedo

Judith Pinedo Flórez busca por segunda vez llegar a la alcaldía de Cartagena de Indias y lo hace con una campaña austera: cero vallas y pancartas en las calles. Su ejército de valientes es solo un puñado de jóvenes muy pilos en las redes sociales y Arturo Zea, su esposo y amigo que le ha sido incondicional, aún en la tragedia de una condena injusta de la cual salió libre gracia a un fallo de la Corte Supera de Justicia que señaló que Pinedo, como alcaldesa de la ciudad heroica, jamás tomo recursos públicos.



Judith Pinedo Flórez, la Mariamulata. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Su otra estrategia de campaña son sus grandes amigos que la reciben en los antejardines de las casas a donde lleva su mensaje político a sus electores.



Así, con austeridad, ‘La Mariamulata’ hace parte de la baraja de favoritos a ocupar el primer cargo de la ciudad en la Plaza de la Aduana.



Nos recibió en su sede de campaña en el barrio Getsemaní, también prestada por un grupo de empresarios que creen en el trabajo de esta mujer que ya gobernó sin tacha a esta ciudad.



¿Qué propone para elevar esas cifras de las pruebas saber en los colegios públicos de Cartagena?

Nosotros encontramos, por ejemplo, que en las pruebas de estado la debilidad de los colegios públicos en Cartagena eran lenguaje y matemáticas, entonces hicimos un acuerdo con la Universidad de Cartagena y con la facultad de lingüística y de matemáticas y de ciencias exactas y en contra jornada los chicos de décimo y onceavo durante dos años empezaron a fortalecer esas competencias, lo mismo hicimos con los profesores.



Seguidores de la Mariamulata. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

¿Cómo piensa recuperar la calidad de la educación en la ciudad?

La ciudad tiene que volver a tener la educación como epicentro, La primera vez que goberné todo tenía que pasar por la educación. Por ejemplo, las pavimentaciones en los barrios se definían a partir de la centralidad de los colegios. El desarrollo cultural se definía a partir de los fines de semana en los patios de los colegios. Eso es pensar en la transversalidad de la educación.



Propone recursos propios de la ciudad que integren también una bolsa grande para educación, Foto: Archivo EL TIEMPO

Para mejorar la financiación de la educación en Cartagena, ¿Qué propone?

En materia educativa las ciudades viven generalmente de los recursos fiscales que llegan de Bogotá de donde viene toda la plata para la nómina de maestros; pero hay que definir qué recursos propios integren también una bolsa grande para educación, porque no hacen si los colegios se siguen cayendo, porque se cae la calidad en la educación.



Lo peor que le puede pasar a Cartagena es seguir legitimando la frase: “roba pero hace”. Quien roba nunca hace. Ejemplos hay de sobra… pic.twitter.com/Rih8NRZlGR — Judith Pinedo (@MariamulataCTG) October 6, 2023

¿En un gobierno suyo sería viable por fin el transporte acuático para los cartageneros por la bahía y canales de la ciudad?

es un proyecto que hay que retomar porque la movilidad de la ciudad tiene que estar acorde con la naturaleza de su territorio FACEBOOK

TWITTER

Durante mi alcaldía teníamos el Sistema de Transporte Acuático de pasajeros listo con sus paraderos, estudio de rutas y con todo. No pudimos invertir porque el Ministerio de Transporte decidió, en ese momento, que el transporte de pasajeros acuático era ilegal en Colombia, pero ese es un proyecto que hay que retomar porque la movilidad de la ciudad tiene que estar acorde con la naturaleza de su territorio.



Bahía de Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

¿Cómo mejorar la movilidad por la Avenida Pedro de Heredia y hacerla más amigable para el peatón?

La ciudad entera debe estar cubierta con tecnología inteligente con lectura facial e identificación de placas en carros y motos. FACEBOOK

TWITTER

La Avenida Pedro de Heredia tiene que ser un corredor verde que cuente con ciclorrutas, todo con un plan continuo de aseo e iluminación para hacer de este corredor un espacio más amigable para el ciudadano.



El accidente se registró la tarde del domingo en la avenida Pedro de Heredia de Cartagena. Foto: Tomada de las redes sociales

¿Qué propone para combatir la creciente inseguridad en la ciudad?

Debemos quintuplicar la inversión en seguridad: hay que pasar de 20 mil a 100 mil millones cada año en seguridad... FACEBOOK

TWITTER

Cuando llegamos Cartagena en el 2008 la tasa de homicidios en Cartagena era del 30 por cada 100 mil habitantes y nuestro objetivo era bajarla a 10 pero la alcanzamos a bajar al 20 por cada 100 mil habitantes. Un año la bajamos al 18 por ciento. Esto se combate teniendo diagnósticos semanales y diarios, durante mi Gobierno identificamos que la mayor parte de la violencia venía de jóvenes en riesgo y pandillas. Luego fueron los clanes del narcotráfico. Cómo lo combatimos, El Cosed nos decía todos los días a qué hora eran los crímenes y en que lugares, así íbamos ajustando las acciones y se tomaban decisiones frente al delito. Pero hoy es claro que hay que invertir mucho dinero en combatir la inseguridad, entre otras porque Cartagena no puede estar en la lista de las ciudades más inseguras del mundo.



Debemos quintuplicar la inversión en seguridad: hay que pasar de 20 mil a 100 mil millones cada año en seguridad. La ciudad entera debe estar cubierta con tecnología inteligente con lectura facial e identificación de placas en carros y motos. El sistema de monitoreo de la ciudad debe salir del comando de Policía para la alcaldía, porque desde allí vamos a tomar decisiones a diario en materia de seguridad.

inseguridad en Cartagena Foto: POlicía Nacional

¿Cómo combatir el sicariato?

hay que ir por el explotador, por el pedófilo, por el turista que llega en busca de niños, por el proxeneta, hay que romper la cadena de la trata de personas FACEBOOK

TWITTER

Debemos invertir en los jóvenes que hoy son víctimas y victimarios y que son usados por las bandas criminales. Y eso se combate con recursos en programas de educación para el trabajo, resocialización. Pero la inseguridad también se combate con inversión en infraestructura vial e iluminación.

Ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Con independencia y respeto, transformaremos la ciudad en el lugar que todos soñamos. pic.twitter.com/KyjE8kP7Rx — Judith Pinedo (@MariamulataCTG) October 6, 2023

¿Cómo combatir la explotación sexual y la prostitución en Cartagena?

Cartagena tiene que ser la ciudad que promueva la prohibición de la prostitución, porque las mujeres son víctimas de este flagelo FACEBOOK

TWITTER

Con inteligencia y criminalísticas: hay que ir por el explotador, por el pedófilo, por el turista que llega en busca de niños, por el proxeneta, hay que romper la cadena de la trata de personas. La plaza de los coches de Cartagena, donde se vendían a los esclavos como mercancías durante la Colonia, se perpetuó la esclavitud en el siglo XXI con mujeres de todas las razas y edades que son explotadas. Cartagena tiene que ser la ciudad que promueva la prohibición de la prostitución, porque las mujeres son víctimas de este flagelo, y tenemos que atacar al putero, a quien viene a consumir y a explotar sexualmente mujeres.

Prostitución en Cartagena Foto: EL TIEMPO

¿Qué hará con el mototaximo?

En Cartagena al mototaxismo hay que integrarlo a las rutas del transporte masivo porque eso nos permite censar, regular y definir una identificación, de manera que son un aliado para el transporte FACEBOOK

TWITTER

La política que hoy tiene el Ministerio de Transporte frente al mototaxismo es la de meter la cabeza entre la arena. En Cartagena al mototaxismo hay que integrarlo a las rutas del transporte masivo porque eso nos permite, identificar, censar, regular y definir una identificación de manera que son un aliado para el transporte y para la seguridad. Hoy no hay manera de que controlemos ese fenómeno. Son 70 mil familias que dependen del mototaxismo, personas que deben ser, además, formadas para otras alternativas de empleo y acompañadas para el traslado a otros empleos. Hay que volver aliado al mototaxismo y no meter la cabeza entre la arena con ese desorden que no podemos regular.

El accidente se registró la tarde del domingo en la avenida Pedro de Heredia de Cartagena. Foto: Tomada de las redes sociales

El mercado de Bazurto tiene orden de juez para su traslado mercado de Bazurto ¿Qué propone para la principal central de abastos de la ciudad?

La gente que trabaja allí debe entender que hay que cuidar la gallina de los huevos que puede ser Bazurto y para ello tenemos que poder caminar a pie por este mercado sin que nos dé asco FACEBOOK

TWITTER

Vamos a volver a amar a Bazurto. Bazurto fue un mercado que se puso en ese lugar, porque es equidistante para las amas de casa cartageneras puedan ir a pie diariamente a hacer su mercado de forma económica. De Bazurto se van a ir las ratas, las cucarachas y las aguas negras como la tutela ordena que no puede contaminar más la ciénaga y estamos de acuerdo. Bazurto va a quedar como un mercado sectorial que se va a convertir en un centro gastronómico, cultural y turístico de la ciudad con una gran intervención urbana incluida la ciénaga, y vamos a recuperar este cuerpo de agua para convertirlo en un importante embarcadero turístico de la ciudad. La pesca artesanal debe tener una marina especial frente a Bazurto porque es un activo importante de la gente. Bazurto es un lugar con un poder impresionante de sabores, colores y arte. La gente que trabaja allí debe entender que hay que cuidar la gallina de los huevos que puede ser Bazurto y para ello tenemos que poder caminar a pie por este mercado sin que nos dé asco.



Mientras el mercado de Bazurto sigue en la mira de las investigaciones, la fila de comensales todos los días no para. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

