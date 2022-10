Cartagena de Indias tiene nuevo pico y placa que aplicará hasta el próximo 30 de diciembre para vehículos particulares y motos. Y hasta el 28 de octubre para taxis, cuando habrá una nueva rotación.



Los lunes no podrán circular los vehículos particulares, taxis ni motos cuyas placas terminen en 9 y 0.



Los vehículos particulares no podrán circular, según el decreto 0522 del 31 de marzo del 2022, entre las 7 am y las 8 pm.



Los taxis no podrán circular, según lo establece el decreto 1196 del 26 de agosto del 2022, durante 24 horas, es decir entre las 6 am y las 6 am del día siguiente.



Las motocicletas no podrán circular, como lo establece el decreto 0279 del 25 de febrero del 2022, entre las 5 am y las 11. pm. La medida no aplica para los días festivos.



Los días martes no podrán circular los vehículos particulares, taxis ni motos cuyas placas terminen en 1 y 2.



Los miércoles no podrán circular los vehículos particulares, taxis ni motos cuyas placas terminen en 3 y 4.



Los jueves no podrán circular los vehículos particulares, taxis ni motos cuyas placas terminen en 5 y 6.



Los viernes no podrán circular los vehículos particulares, taxis ni motos cuyas placas terminen en 7 y 8.



