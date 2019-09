Cartagena tiene la misión de elegir concejales que no sean corruptos

La misión de los cartageneros el próximo 27 de octubre es salir a votar a conciencia y elegir a un grupo de honorables concejales que no repitan el más vergonzoso episodio en la historia de esta corporación.



Este año hay 200 candidatos inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil que buscan un asiento en el cabildo de Cartagena.



La ciudad no olvidará que en el periodo 2016 – 2019, 14 concejales, junto con el alcalde titular, la contralora distrital, y un particular, fueron privados de la libertad e investigados en medio del mayor escándalo de corrupción en la historia del Distrito, por la elección irregular de la contralora Distrital Nubia Fontalvo.

“La corrupción de la clase política en Cartagena en este periodo llegó a los límites y se violó toda ética política y democrática, y se olvidó que se trata de servidores públicos”, recuerda David Múnera Cavadía, el mejor concejal en el periodo anterior (2012- 2015), y quien este año busca regresar a la corporación con sus banderas de transparencia y lucha contra la corrupción.



Hace 3 años, el juez segundo municipal con control de garantías, Marvin Ayos, dictó detención domiciliaria a los exconcejales Édgar Mendoza Salame, Antonio Salim Guerra, Luis Javier Cassiani, William Pérez, Duvinia Torres Cohen, Lewis Montero, Américo Mendoza Quessep y Erich Piña, tras su presunta participación. Ya estaban en la cárcel desde un mes atrás, los exconcejales Jorge Useche y Angélica Hodge. A los cabildantes Zaith Adechine y Ronald Fortich se les ordenó, entonces, no salir del país.



Durante varios meses solo 7 cabildantes trabajaron, hasta que varios de los concejales presos, la mayoría por vencimiento de términos, recuperaron su libertad.

La corrupción de la clase política en Cartagena en este periodo llegó a los límites y se violó toda ética política y democrática, y se olvidó que se trata de servidores públicos FACEBOOK

TWITTER

Hay investigados que hacen campaña para regresar al Concejo

La Fiscalía demostró que más de la mitad del cabildo recibió millonarias sumas de dinero y promesas de cargos para familiares y amigos en la alcaldía y la contraloría, a cambio de votar a favor de Fontalvo, quien ni siquiera había alcanzado calificación favorable para liderar el órgano de control.



“Esta red de corrupción entre alcaldía y concejo lo que buscó fue apoderarse del órgano de control que los vigila directamente para así manejar a su antojo el erario público”, dice uno de los fiscales que manejó el caso.



El exalcalde de la ciudad, Manuel Vicente Duque, y su primo, el abogado, José Julián Vásquez (quien no era funcionario público) tergiversaron y dilapidaron millonarios recursos públicos, con la complicidad y firma de los concejales corruptos.



El resultado: Cartagena en la peor crisis de institucionalidad de su historia. La ciudad terminará este periodo en diciembre próximo con alcalde encargado, pobreza creciente, atraso, y los más importantes proyectos futuristas estancados.



De ese grupo de concejales investigados y envueltos en el escándalo por corrupción, hay cinco buscan regresar y están en campaña. Otros podrían tener injerencia en las decisiones del cabildo, a través de familiares y amigos cercanos que también hacen campaña.



Por el partido Alianza Social Independiente ASI hay 19 candidatos; el partido ADA 19 aspirantes; por el Movimiento de las autoridades indígenas de Colombia AICO van 11 candidatos; Coalición alternativa Cartagena suma 19 candidatos. La Alianza Verde presenta 19 candidatos; Cambio Radical dio aval a 16 aspirantes; la alianza entre centro democrático y el partido Mira tiene19 candidatos; Colombia Justa Libres 16 candidatos; Partido Colombia renaciente 19 candidatos; Partido Conservador Colombiano presenta 17 aspirantes; El partido liberal 14; y el partido de Unidad Nacional tiene 12 candidatos.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas